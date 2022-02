Pinotti puso en duda datos brindados por la ministra de Educación

El diputado provincial cuestionó la información que llegó a las escuelas de la provincia, mediante la Circular 02, del 21 de febrero, firmada por Adriana Cantero, en la que se afirma que se registra un importante crecimiento de la matrícula con relación a 2019 y “un descenso claro de la tasa de abandono interanual”.

“Estamos realmente ante una falta total de responsabilidad de quienes deberían ser los principales garantes del derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes santafesinos. Y eso es muy grave”, sostiene el legislador

Al referirse a la circular, Pablo Pinotti señaló que “allí, la ministra presenta datos que no son respaldados por ninguna fuente (al menos no la cita) y no pueden ser contrastados por datos oficiales de la Dirección General de Información y Evaluación Educativa del Ministerio de Educación”.

En el texto distribuido en los establecimientos escolares, la ministra apunta: “Hoy podemos afirmar que gracias a ese empeño colectivo Santa Fe tiene 25.228 estudiantes más que en 2019, matriculados en el sistema educativo y un descenso claro de la tasa de abandono interanual (2018/2019: 7,62% – 2020/2021: 3,96%)”.

Del mismo modo, el socialista recuerda que: “en 10 años y con la aplicación de numerosos programas socioeducativos, el aumento fue de algo más de 30.000 estudiantes y en los 2 años más complicados y caóticos de la educación santafesina, el aumento fue de más de 25.000 estudiantes. Permítame dudar de la veracidad de estos datos”.

“Si a esta falta de solvencia en los datos que aporta la ministra, le sumamos los numerosos informes, tanto del Ministerio de Educación de Nación como de diversos Centros de Estudios e Investigación especializados, que hablaron durante todo el 2021 de cifras de abandonos y trayectorias truncadas que para Santa Fe representaron entre 80.000 (los valores más optimistas) a 150.000 (los valores más duros)… Los dichos oficiales de la Circular 2 entran en jaque”, disparó.