Fernández brindaría detalles del acuerdo

BUENOS AIRES, 26 (NA). - El presidente Alberto Fernández daría a conocer los principales lineamientos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante su discurso ante la Asamblea Legislativa del próximo 1° de marzo.

De todos modos, aún es incierto el arribo del proyecto sobre el principio de entendimiento al Congreso, por las dificultades que todavía persisten en la negociación.

En el Gobierno, de todos modos, esperan que la situación internacional generada por el conflicto bélico desatado en Europa entre Rusia y Ucrania no afecte las negociaciones con el FMI.

Fuentes consultadas por NA dijeron que el convenio "está prácticamente concluido", aunque reconocieron que las discrepancias sobre la actualización de tarifas de servicios públicos "está demorando el acuerdo final".

El estallido de la guerra en Ucrania provocó la disparada inmediata del petróleo y del gas, lo que agrega otro punto de dificultad en las negociaciones, porque esa escalada impediría que los subsidios a la energía puedan reducirse en la medida que exige el FMI.

En algún momento, el Gobierno tenía la esperanza de que el proyecto sobre el acuerdo con el Fondo Monetario ingresara para su discusión antes de este fin de semana al Parlamento.

Asimismo, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, ofreció habilitar la mesa de entradas de ese cuerpo para el lunes, feriado por carnaval, en el caso de que las negociaciones contrarreloj de los funcionarios de Economía terminen en un entendimiento técnico con el organismo internacional durante los próximos días.

Si eso ocurre aún faltará la aprobación formal y definitiva del directorio del FMI, aunque ello no impedirá al presidente Fernández dar detalles del acuerdo el martes que viene, hasta que el proyecto pueda ingresar al Parlamento y tenga la aprobación del board del Fondo.

Si el proyecto no ingresa el próximo lunes, un día antes de la realización de la Asamblea Legislativa, la entrada a la Cámara baja tendrá que esperar hasta el miércoles 2 de marzo, el siguiente día hábil, lo que no permitiría al Gobierno anunciar el acuerdo el martes venidero, como tenía previsto.

La Casa Rosada trata de llegar cuanto antes al acuerdo técnico con el FMI y apura las negociaciones, en tanto la discusión está centrada sobre el monto de aumento de las tarifas de servicios públicos para este año.

Las fuentes consultadas por NA aseguraron que mientras el FMI quiere que el incremento se ubique por encima de la inflación esperada, el Gobierno plantea que queden por debajo de la suba de los salarios de este año.