Zelensky reclamó "asistencia de defensa concreta" al gobierno de Estados Unidos

BUENOS AIRES, 26 (NA). - El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, aseguró que mantuvo una conversación telefónica con su par estadounidense, Joe Biden, acerca de una "asistencia de defensa concreta" de ese país a la nación europea, en el marco del conflicto bélico con Rusia.

Ambos funcionarios también discutieron sobre un endurecimiento de las sanciones aplicadas a Rusia tras su invasión a Ucrania y con respecto a una "coalición contra la guerra" que se lleva adelante en territorio de ese país.

"Acabo de conversar con el presidente estadounidense, Joseph Biden, sobre un endurecimiento de las sanciones, asistencia de defensa concreta y una coalición contra la guerra. Agradecido a Estados Unidos por su fuerte apoyo a Ucrania", señaló Zelensky en un mensaje divulgado en redes sociales.

Más temprano, el mandatario ucraniano mantuvo también una conversación telefónica con el primer ministro británico, Boris Johnson, acerca del conflicto bélico.

"Sostuve conversaciones con el primer ministro del Reino Unido. Le informé sobre el curso de la defensa de Ucrania y sobre ataques insidiosos contra Kiev por parte del agresor", publicó Zelensky en Twitter.

"Hoy Ucrania necesita más que nunca el apoyo de defensa de sus socios. Exigimos que haya una resistencia eficaz a la Federación Rusa. Las sanciones deben endurecerse aún más", agregó el jefe de Estado ucraniano, tras haber comentando que Occidente había dejado sola a Ucrania para enfrentar a Rusia.

También, por intermedio de redes sociales, Zelensky lanzó un llamado a los ciudadanos de todo el mundo para que salgan a las plazas de sus ciudades y exijan el fin de la guerra en Ucrania y la paz en Europa.

"Cada persona puede actuar, estoy seguro, en todos los países del mundo, en todos los países de Europa. Salgan a las plazas de sus ciudades y exijan la paz para Europa, la paz para Ucrania, el fin de esta guerra", dijo el presidente, según reportó el sitio oficial de prensa del Gobierno de Ucrania.

"Cuando las bombas caen en Kiev, sucede en Europa, no solamente en Ucrania. Cuando los misiles matan a nuestra gente, es la muerte de todos los europeos. Exijan más protección para Europa, más protección para Ucrania como parte de un mundo democrático", dijo Zelensky.



TROPAS DE OTAN

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) anunció que desplazará más tropas en la zona este del continente europeo, tras el ataque ruso a Ucrania.

Estas tropas se sumarian como refuerzo a las que ya se encontraban allí desde hace meses, cuando empezaron los rumores de invasión.

"Ahora estamos realizando más e importantes despliegues defensivos de fuerzas en la parte oriental de la alianza", aseguró Jens Stoltenberg, el secretario general de la OTAN.

Además, los 30 países líderes pertenecientes a la organización declararon que "nadie debería dejarse engañar por la sarta de mentiras del gobierno ruso".

"En los últimos meses y semanas ya hemos aumentado de forma significativa la presencia de tropas de la OTAN en la parte este de la Alianza, más fuerzas terrestres, pero también navales y aéreas. En los próximos meses y semanas llegarán incluso más", informó Stoltenberg.

Además, sostuvo que la OTAN no buscará la confrontación con el ejército ruso, pero sí se defenderá en caso de que ataquen a un país aliado.

"Defenderemos y protegeremos a todos y cada uno de los aliados frente a cualquier ataque, así como todo el territorio de la OTAN. Queremos enviar un mensaje muy claro: un ataque contra un aliado desencadenaría una respuesta de toda la OTAN. Y hacemos esto no para provocar un conflicto sino para evitar un conflicto", afirmó el funcionario.

Kos aliados manifestaron su apoyo por la soberanía del país. "Estamos con el pueblo de Ucrania y su presidente, Parlamento y Gobierno legítimos y elegidos democráticamente. Siempre mantendremos nuestro pleno apoyo a la integridad territorial y la soberanía de Ucrania dentro de sus fronteras que son reconocidas internacionalmente, incluidas sus aguas territoriales", aseguró la OTAN.