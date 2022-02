¿Bloqueo a la Sputnik?

Desde que comenzó el conflicto entre Rusia y Ucrania, hasta el reciente despliegue militar por parte de Vladimir Putin a su vecino país, han surgido sanciones y restricciones económicas por parte de las naciones integrantes de la OTAN.Sin embargo, este conflicto no solo traerá aparejado un abanico de problemas y bloqueos que recibirá la nación soviética, sino que además abre la incógnita sobre el futuro de la aprobación de la vacuna Sputnik V por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS).Una de las consecuencias más recientes relacionadas con la producción de la vacuna Sputnik V que trajo el conflicto ocurrió en el Estado federado alemán de Baviera, quienes tomaron la decisión de bloquear la producción del desarrollo ruso, incluso, si es aprobada por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA)."Es inconcebible desde nuestro punto de vista que este proyecto ahora pueda realizarse. Se acabó", dijo el primer ministro de la región alemana, Markus Soder, ante el parlamento del estado.El año pasado, el Ministerio de Salud de Baviera firmó una carta de intención con el Fondo Ruso de Inversión Directa, que comercializa la vacuna, para comprar 2,5 millones de dosis de Sputnik V una vez que sea aprobada por la EMA.La empresa farmacéutica rusa R-Pharm estableció una planta de producción en esa zona para crear capacidades de fabricación regionales en Alemania a la espera de que se produjeran entre 8 y 10 millones de vacunas al mes.Tedros Adhanom Grebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud, ante este panorama, pidió paz y acceso sostenido para la entrega de asistencia humanitaria en Ucrania y anunció la liberación de USD3,5 millones del Fondo de Contingencia de Emergencia del organismo internacional para la compra y entrega de suministros médicos urgentes."Estoy desconsolado y profundamente preocupado por la salud de las personas en Ucrania a medida que la crisis se intensifica. El sistema de salud debe continuar funcionando para brindar atención esencial a las personas para todos los problemas de salud. El derecho internacional humanitario exige la protección de las instalaciones de salud, los trabajadores, los pacientes, el transporte y los suministros. Como parte del papel de la OMS en la documentación de los ataques a la salud, continuaremos monitoreando e informando tales incidentes", señaló el funcionario en su perfil de Twitter.Rusia fue el primer país del mundo en desarrollar una vacuna contra el coronavirus al lanzar la Sputnik V en agosto de 2020. Esta inmunización ya es utilizada por decenas de países y se han publicado varios estudios científicos sobre este desarrollo en la prestigiosa revista "The Lancet", por citar un ejemplo.Sin embargo, hasta ahora no ha sido homologada ni por la Organización Mundial de la Salud (OMS) ni por las autoridades regulatorias de la Unión Europea. Un situación que provocó inconvenientes en millones de personas que se ven imposibilitados de ingresar a destinos que exigen una pauta completa de vacunación con una fórmula avalada, al menos, por Ginebra.En el marco de un contexto de gran desconfianza, Rusia viene teniendo dificultades para convencer a su propio pueblo de que se vacune con Sputnik V. "Los otros fabricantes de vacunas han logrado comprender lo que la OMS les pide para la certificación. Y solo los nuestros no lo entienden", escribió en redes sociales el Fondo de la Lucha contra la Corrupción (FBK) del principal opositor ruso encarcelado Alexéi Navalny. Y continuó diciendo que los ciudadanos rusos no confían en esta vacuna porque la OMS aún no la homologó. De todos modos, hasta el momento no se ha registrado ninguna vacuna extranjera contra el Covid-19 en suelo ruso, con excepción de la cuestionada Sputnik V.