Los servicios municipales por el feriado de carnaval

Los días lunes 28 de febrero y martes 1 de marzo serán feriado de carnaval. Por tal motivo, se informa el cronograma de los servicios que brindará el Municipio. La recolección de residuos domiciliarios se llevará a cabo de la siguiente forma: domingo 27, biodegradables; el lunes 28 no habrá recolección, retomándose el martes 1 con biodegradables. En tanto que los residuos de patio se retirarán el martes 1 de marzo por la noche.

El Eco Punto (frente al cementerio) permanecerá abierto los días sábado, lunes y martes en horario normal, de 8:00 a 19:00. Por su parte, el Complejo Ambiental (Relleno Sanitario) el sábado trabajará normalmente, de 7:00 a 12:30. Lunes y martes lo hará con horario reducido, de 7:00 a 12:30.

El Transporte Público de Pasajeros funcionará con normalidad. La ZEC (Zona de Estacionamiento Controlado) no se cobrará los días lunes y martes.

La línea 147 “Rafaela Responde" atenderá solo con contestador automático el lunes y martes.

El cementerio mantendrá cerrada la administración, realizándose guardias mínimas en caso de sepelios, abriendo sus puertas de 7:30 hasta 19:30.



Por su parte, este fin de semana largo, se retirarán los residuos correspondientes a los barrios 9 de Julio, Luis Fasoli, Guillermo Lehmann, Villa Dominga, Barranquitas, San José, Los Arces, Güemes, Martín Fierro, Malvinas Argentinas e Independencia. Se les recuerda a los vecinos y vecinas que todos los miércoles también podrán hacerlo los habitantes del sector 5, comprendido por los barrios Villa Los Álamos, Brigadier López y Villa Aero Club.

En este servicio se retiran hojas del barrido de veredas, residuos del desmalezado o corte de césped embolsados (no más de 10 bolsas) y Ramas de hasta 2m3 atadas en manojos manipulables.

Si superan estos volúmenes, deberán trasladarlos a la Eco Punto (frente al Cementerio) o al Complejo Ambiental (Relleno Sanitario – Camino Público Nº 20). El Eco Punto permanece abierto de lunes a sábados, de 8:00 a 18:00, y el Complejo Ambiental, de lunes a viernes, de 7:00 a 18:00. Los sábados, de 7:00 a 12:00. Se pide respetar las indicaciones del personal a cargo.