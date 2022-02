Se dispararon las reservas hoteleras en la provincia

Uno de los sectores más golpeados en pandemia fue sin lugar a dudas el turístico, que conjuga muchas actividades y genera muchas fuentes de empleo.

Claramente, por diferentes cuestiones pero quizás fundamentalmente por la sanitaria, los turistas modificaron su manera de vacacionar y eso llevó a que se produzca el boom del turismo receptivo, de cercanía, regional o interno. Allí, Santa Fe marcó punta y está obteniendo muy buenos resultados.

Con la llegada del fin de semana de carnaval, el primero XXL del 2022-, se dispararon las reservas hoteleras y contratos del programa Previaje, que fueron confirmados por autoridades nacionales y provinciales, con altas expectativas entre operadores turísticos y funcionarios, para lograr resultados que superen lo obtenido hasta el momento.

Alejandro Grandinetti, secretario de Turismo de Santa Fe, contó que “tenemos buenas noticias en términos generales, ya que para este fin de semana la ciudad de Rosario tiene una ocupación hotelera entre el 95,7%, lo mismo ocurre en Melincué, y otras ciudades santafesinas. La novedad, es que en su momento fue un pedido del gobernador tratar de convencer y de darle herramientas a los santafesinos para que recorran su provincia, y que a partir de los últimos datos del Previaje, nos marcan que el 30% de los más de 25 mil turistas que compraron Previaje, son santafesinos.

“Los propios santafesinos utilizan esa herramienta de reintegro, además de utilizar Billetera Santa Fe, aprovechan el reintegro del 50% que ofrece el programa y eso permitió que haya muchos que han decidido tener vacaciones en la misma provincia de Santa Fe. La temporada de verano va a estar terminando en marzo y se va a continuar, y la “frutilla del postre es este fin de semana largo, donde la provincia nuevamente va a estar entre los destinos más elegidos y con una ocupación muy importante. A esto lo manifiesta Nación y también los empresarios”, resaltó Grandinetti.



¿SEGUIRÁ O NO EL

PROGRAMA PREVIAJE?

El secretario de Turismo de Santa Fe, al ser consultado por la continuidad del programa Previaje, señaló que “desde el punto de vista económico y social, esta herramienta tiene un impacto fantástico, el turista tiene acceso al disfrute y al ocio, se le facilita poder recorrer la Argentina. Esto también genera recursos, la última estimación, por lo menos la que yo vi de septiembre, fue el segundo sector que registró más empleos en el sector Turismo en la República, después del sector de la Construcción.

El funcionario manifestó en ese sentido, que “cuando lo hablamos con el gobernador, siempre lo planteamos desde ese lugar, en cómo ayudamos nosotros a incentivar la demanda, cómo generamos mayor producción, mayor trabajo, y el Previaje es igual a lo que en su momento fue Billetera Santa Fe, que es similar, es ponerle dinero en el bolsillo de los santafesinos. La idea de lo que hablamos con Matías Lammens, era que esto continúe, hacerlo por ley”.

Grandinetti, al igual que otros funcionarios de la gestión de Perotti, apuntan a las debilidades y limitaciones que existen por no tener el Presupuesto aprobado: “Desgraciadamente no hemos discutido el presupuesto y esto ha limitado en parte a nivel nacional que funcionen normalmente las instituciones y los proyectos del Ejecutivo discutidos en la legislatura. Pero no tengo dudas de que el PreViaje tiene destino de convertirse en una ley en Argentina que sea de acceso universal y que permita seguir generando empleo. El impacto que tiene en la provincia, lo que hemos visto a pesar de la pandemia, es que efectivamente está llamado a despegar y a generar empleo, arraigo y oportunidades sobre todo para muchos jóvenes en el interior de Santa Fe, así que ojalá que se pueda mantener, no solamente el Previaje sino todo lo que se fue desarrollando en la provincia, que de paso es una de las que lidera a nivel nacional la creación de empleo, más que Córdoba, más que CABA, más que la provincia de Bs As, en cuanto a datos que suministra el propio INDEC en Argentina, y eso se debe a la visión que tiene esta gestión de poner mucho énfasis en la producción, en la educación, y poner herramientas y dinero del Estado en ese rubro. En el caso de Previaje fue la mejor temporada en los últimos 20 años en cuanto al movimiento de personas”, finalizó.