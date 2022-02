John Katzenbach y su libro "El club de los psicópatas"

Alpha, Bravo, Charlie, Delta y Easy se hacen llamar los Muchachos de Jack, en honor a Jack el destripador. Entre ellos no se conocen más que por una plataforma en la Deep Web donde comparten su verdadera pasión: llegar a ser artistas del asesinato. Cuando Connor y Nikki violan la intimidad de su chat, la furia de estos psicópatas se desencadena y no se detendrá ante nada. Con una inteligencia feroz planean como venganza la muerte de los dos adolescentes junto con sus familias. Sin embargo, Connor y Niki no son como el resto de las víctimas de estos asesinos en serie. La pesadilla comienza y solo hay dos opciones: dejarse cazar o sobrevivir.

“El club de los psicópatas” se puede conseguir en la librería Pura Letra, Bv Hipólito Yrigoyen 404, de lunes a viernes de 8 a 12 y 16 a 20 hs y sábado de 9 a 13 hs. Wpp: 3492 574218.