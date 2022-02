Lengua italiana: propuesta de enseñanza para Rafaela y zona

Con gran repercusión los siete años anteriores, la propuesta de enseñanza de este idioma ya está definitivamente afianzada en este 2022, sobre todo luego de haber sorteado la pandemia, adecuándose a la enseñanza virtual.

En Rafaela y zona es la única en tener Reconocimiento Oficial Ministerial otorgado a la enseñanza de la lengua italiana.

Otro punto fuerte que ofrece la capacitación, es la salida laboral. Para docentes, mejora su posición en el escalafón. Los egresados no docentes pueden oficiar de intérpretes o facilitadores, preparar alumnos, actuar como alumnos monitores en un aula, etc.

En esta temporada 2022, los cursos son cinco:

1° año: Para quienes deseen comenzar con el estudio de esta lengua y no tengan conocimientos previos. Se podrá elegir entre miércoles de 14 a 16 o jueves de 19:30 a 21:30.

2° año: Para los que acrediten tener un conocimiento previo, o hayan cursado el 1° año en la institución. Miércoles de 14 a 16 o jueves de 19:30 a 21:30.

3° año: Para quienes hayan cursado el 2° en la institución. Lunes de 14 a 16 o miércoles de 19:30 a 21:30.

4º año: Para quienes hayan cursado el 3° en la institución. Lunes de 19:30 a 21:30 o martes de 14 a 16.

Curso especial: Conversación

Destinado, sobre todo, a ofrecer a los alumnos de la institución un espacio de práctica oral del idioma. La propuesta está abierta asimismo a toda la comunidad. Se acordarán los temas de interés comunes y sobre ellos versará la conversación, que será guiada por un docente, quien también hará las correcciones necesarias.

Modalidad de cursado

El año pasado se desarrolló de manera virtual a través de la plataforma Google Meet, este año aún se aguarda la resolución ministerial al respecto, que se informará oportunamente.

Cuerpo docente

Está integrado por dos idóneas profesionales de la lengua y cultura de Italia: Alejandra Ronco y Doris Beltramo.

Informes e inscripciones: Desde el miércoles 2 de marzo, de lunes a viernes de 10 a 12 en Secretaría (Pueyrredón 262). Tel. 03492 – 505410 / 15678236 (todo el día). Los alumnos que ingresan a 1º año deberán llevar una fotocopia de frente y dorso del DNI. Para destacar: El examen final anual no tiene costo extra. Inicio de clases: lunes 14 de marzo.