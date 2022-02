Ceferino Reato adelanta cómo será su programa en Radio Rivadavia

En un año de grandes apuestas para Radio Rivadavia, Ceferino Reato se prepara para debutar el domingo 6 de marzo a las 18 con Al hueso, su nuevo programa. "Tendrá un enfoque netamente periodístico, con una agenda de temas políticos, económicos o sociales que tome los resonadores de los últimos días o de la semana que está por venir, a través básicamente de entrevistas con personas que tengan algo para decir. La noticia que importa, en primer lugar", adelantó.

Periodista, politólogo y escritor, confía en volver a los orígenes de su profesión para hacer "entrevistas ágiles y precisas, con buenas preguntas y repreguntas", acompañado por la locutora Myriam Salinas y con Marina Bazzani y Mariano Tweski en la producción. Además, Reato seguirá formando parte del staff de Cristina, sin vueltas, el ciclo que conduce Cristina Pérez de lunes a viernes de 9 a 12, junto a Manuel Adorni, Luis Tonelli, Claudio Zin, Román Lucht, Ariel Tarico y Pablo Montagna.

En esta nueva temporada que comenzó el 31 de enero en los nuevos estudios ubicados en Colegiales, AM 630 también sumó al cordobés Pablo Rossi a su staff, quien ocupa la franja de 6 a 9 de lunes a viernes con Virginia Porcella, Claudio Zin y un gran equipo. Además, continúa grandes figuras como Baby Etchecopar, con Baby en el medio, un ciclo que ya se convirtió en un clásico de los mediodías y es el más escuchado de la mítica emisora.

También se mantienen en las tardes Pan y Circo con Jonatan Viale, de 15 a 17 y Crónica de una tarde anunciada con Nelson Castro de 17 a 19. Mientras que Luis Majul encabeza el regreso y de 19 a 21 conduce Esta tarde, un ciclo en el que no solo repasa lo sucedido en el día, sino que anticipa lo que vendrá.

Alejandra Rubio y Juan José Moro, figuras históricas de la AM 630, le dan inicio al fin de semana los sábados, con Íntimamente y La Ronda, respectivamente. Mientras que Oscar Choy le pone color a las madrugadas de sábados y domingos de 2 a 6 con Reporte Rivadavia. En tanto, Joaquín Pinasco sigue brindando la información relacionada al ámbito rural con Aire de campo, de 6 a 8.

Fernando Carnota continúa al frente de Todos juntos, los sábados de 8 a 11 acompañado por un gran equipo y lo segue Débora Plager con Modo Plager hasta las 13. Mientras que Alejandro Itkin conduce Estudio abierto de 13 a 15. En tanto, Alejandro Alfie comenzó la segunda temporada de Contacto digital en Rivadavia de 15 a 17.

Por su parte, la periodista Carolina Amoroso dejó la programación de los domingos, para ocupar la franja horaria de los sábados de 17 a 19, en tanto, que Lucas Morando está de 19 a 20 con Nueva Normalidad.

Los domingos comienzan con una voz conocida por todos los argentinos: Luisa Delfino, que regresó a Radio Rivadavia de 00 a 02 con Te escucho, un ciclo que cumple tres décadas al aire de forma ininterrumpida y que, desde su inicio, en 1991, marcó un cambio en la historia de la radiofonía argentina, ya que ofrece un espacio a los oyentes para que expongan sus problemas y experiencias de vida en búsqueda de un consejo.

Jorge Pizarro mantiene su espacio los domingos de 6 a 9 con Un día de estos y a continuación, Ignacio Ortelli, quien acompaña a Nelson Castro de lunes a viernes, debutó con programa propio, Si pasa, pasa de 9 a 12. Más tarde, Eduardo Paladini se hace cargo de los mediodías con Lado P, acompañado por Elizabeth Peger.

Asimismo, Guadalupe Vázquez conduce Contacto estrecho de 14 a 15; el doctor Claudio Zin, Salud 630 de 15 a 16 y Ricardo Benedetti y Luis Gasulla hacen Por las buenas de 16 a 18 y Manuel Adorni tomará la conducción de 19 a 21, para darle el pase a Rolando Hanglin. NA