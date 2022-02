Rafaelinos demorados con 258 g de marihuana

A las 23.50 de la noche del jueves, en momentos en que personal policial de la Policía de Seguridad Vial Unidad Operativa 2 Rafaela realizaba un control vehicular en Ruta Provincial 70, km 70,5, localidad de Bella Italia, detuvo la marcha de un vehículo tipo sedán, marca Fiat Punto, al cual se le solicitó la documentación exigible para la circulación de automotores.

Practicada además una requisa al vehículo, los oficiales actuantes descubrieron que el mismo transportaba sustancia estupefaciente.

Así las cosas, los de Seguridad Vial convocaron de inmediato a personal de la Dirección Regional Operativa 5 (DRO 5 -AIC Antidrogas), quien realizó su labor específica en el lugar por posible infracción a la ley de Estupefacientes N° 23.737.

Al llegar al lugar los efectivos Antinarcóticos, pasada la medianoche, en las primeras horas del viernes, comprobaron que sus pares de Policía Vial habían detenido la marcha de un vehículo en el cual se trasladaban tres individuos -posteriormente se comprobó que eran rafaelinos-, y al requisar el mismo hallaron bolsas de lo que comúnmente se llaman cogollos (flores) de marihuana.

Ante esto se realizó una nueva requisa y se encontraron 4 bolsas cerradas dentro de dos mochilas de color negro, las cuales contenían flores de marihuana. Asimismo se halló un envoltorio que en su interior contenía una sustancia blanquecina polvorienta similar a la cocaína; y $96.450 de dinero en efectivo.

Trasladado el procedimiento a la sede de la DRO 5 se realizó la correspondiente prueba de campo con reactivos, la cual arrojó positivo para marihuana con un peso de 258 gramos y también para el envoltorio de cocaína con un peso de 1 gramo.

Los rafaelinos fueron identificados como Mario Nicolás C., de 22 años; Maximiliano Andrés G. de 25 años; y Alberto Julián C. de 24 años de edad.

En comunicación con la Fiscalía Federal de Rafaela, esta dispuso el secuestro del material estupefaciente, y la identificación y formación de causa a los tres rafaelinos por presunta infracción a la ley nacional N° 23.737, y de no mediar impedimento alguno que recuperen su anterior estado de libertad.