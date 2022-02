Atlético trabaja con la cabeza puesta en el juego del martes ante Almirante

La temporada 2022 de la Primera Nacional, torneo Malvinas Argentinas, no arrancó como esperaban todos en Atlético de Rafaela, aunque el empate conseguido en la fecha pasada ante Villa Dálmine dejó cosas positivas para rescatar en el renovado plantel que conduce Rubén Darío Forestello.

Luego del 0-1 en el debut ante Belgrano en Córdoba la ‘Crema’ recibió al ‘Viola’ e igualó 1 a 1. Si bien comenzó perdiendo, generó situaciones, tuvo actitud para ir a buscar el partido en el complemento y mostró otra cara, muy diferente a la de la primera fecha.

Tras el estreno en casa, Atlético encaró una semana larga de entrenamientos, donde se trabajó mucho para seguir corrigiendo y encontrando el mejor funcionamiento que pretende el cuerpo técnico.

El próximo martes, a las 17:00hs, el elenco albiceleste visitará a Almirante Brown, por la tercera fecha del certamen, en un encuentro que se podrá seguir por la pantalla de TyC Sports.

Los de Isidro Casanova arrancaron muy bien el certamen con un triunfo por 4 a 2 ante Chacarita, y luego cayó 3-1 en su visita a Guillermo Brown de Puerto Madryn. Entre semana, el jueves por la noche, enfrentó a Agropecuario de Carlos Casares por Copa Argentina y también perdió: fue 2-0 para el Sojero.

A pesar de cómo llega al encuentro ante la ‘Crema’, hay que considerar la racha que tiene Almirante Brown como local: suma 14 juegos sin derrotas con 9 victorias y 5 empates. Realmente una fortaleza.



EL YAGUI PROBÓ UN EQUIPO

El plantel de Atlético de Rafaela trabajó en la mañana de ayer en el predio ‘Tito’ Bartomioli, con táctico para un grupo y otros lo hicieron en espacios reducidos.

Teniendo en cuenta el 11 inicial que utilizó el DT en el último juego no estuvieron Emiliano Romero y Franco Faría, ambos con molestias físicas. En sus lugares estuvieron Facundo Soloa y Marco Borgnino.

Más allá de dichas dudas que le aparecen al entrenador, otra, pasa por saber si va de arranque Facundo Castillón o se mantiene Diego Cardozo.

De esta forma, el probable equipo titular sería con: Julio Salvá; Juan Galetto, Fabricio Fontanini, Guido Milán, Jonás Aguirre; Soloa o Romero, Franco Bellocq, Cardozo o Castillón; Ayrton Portillo, Claudio Bieler y Borgnino o Faría.



EL BICHO NO ESTUVO

La flamante incorporación albiceleste, Nicolás Aguirre, no pudo entrenarse a la par de sus compañeros en la jornada de ayer ya que en la jornada del jueves recibió la vacuna contra el covid-19 y amaneció con malestares. Se prevé que el ‘Bicho’ sea convocado para viajar a Buenos Aires y ocupe un lugar en el banco de relevos.



LAS PRÓXIMAS FECHAS

Atlético se prepara para visitar el martes 1 de marzo a Almirante Brown desde las 17hs (por TyC Sports), encuentro correspondiente a la fecha 3 de la Primera Nacional. Luego, estará recibiendo a Gimnasia y Esgrima de Jujuy, el domingo 6 de marzo a las 19hs. Posteriormente, ya por la fecha 5, estará visitando a Flandria, cotejo que irá el sábado 12 de marzo a las 17:00hs.



COMENZÓ LA FECHA

En la jornada de ayer se puso en marcha la fecha 3 del torneo de la Primera Nacional con dos encuentros. El Deportivo Morón igualó 1-1 con Defensores de Belgrano, mismo marcador para Estudiantes de Río Cuarto y Tristán Suárez, con agónico empate para el elenco cordobés en el segundo minuto de adición del encuentro, y de penal.

Este sábado: 17hs (TV) Dep. Madryn vs San Martín Tucumán, 17hs Gimnasia Jujuy vs Brown Puerto Madryn, 17hs All Boys vs Chaco For Ever, 19.05hs (TV) Nueva Chicago vs Sacachispas.