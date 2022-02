Los cruces de la Copa Centenario

El comienzo de la Copa Centenario se postergó una semana y finalmente se jugará desde el domingo 6 de marzo (estaba previsto que sea desde el 27 de febrero). Del certamen participarán todos los clubes afiliados a la Liga Rafaelina de Fútbol. Los primeros cruces serán en cancha del equipo de la categoría inferior (Primera B) y a simple eliminación.

Si bien se darán muchos cruces que depararán su atención, en la previa, los clásicos entre Sportivo Libertad de Estación Clucellas y Florida de Clucellas se llevan todas las miradas ya que será la primera vez que se enfrenten de manera oficial.



A continuación, el fixture completo de la primera fase de la Copa Centenario liguista:

Belgrano vs Dep. Libertad, Dep. Josefina vs Atlético de Rafaela, Defensores de Frontera vs Bochófilo Bochazo, Zenón Pereyra vs Deportivo Ramona, Argentino de Humberto vs Brown San Vicente, Libertad Estación Clucellas vs Florida de Clucellas, Juventud Unida de Villa San José vs 9 de Julio, Tiro Federal de Moisés Ville vs Atlético María Juana, Deportivo Susana vs Deportivo Aldao, Sportivo Roca vs Unión de Sunchales, La Hidráulica vs Ferrocarril del Estado. Del otro lado de la llave estarán: Independiente Ataliva vs Sportivo Norte, San Martín de Angélica vs Ben Hur, San Isidro de Egusquiza vs Deportivo Tacural, Sportivo Aureliense vs Peñarol (al bajarse de la competencia en el 2022 el elenco de Aurelia, los de Villa Rosas recibirán los puntos), Moreno de Lehmann vs Argentino Quilmes, Sportivo Santa Clara vs Independiente San Cristóbal, Atlético Esmeralda vs Talleres María Juana, Deportivo Bella Italia vs Argentino de Vila.