Colón ante Barracas Central

SANTA FE, 26 (NA). - Colón de Santa Fe recibirá hoy a Barracas Central en un partido correspondiente a la cuarta jornada de la Copa de la Liga Profesional en el cual buscará una victoria que el permita quedar como líder de la Zona B.

El encuentro se llevará a cabo desde la 19:15 en el estadio Brigadier Estanislao López, será controlado por el árbitro Yael Falcón Pérez, quien tendrá como asistentes a los jueces de línea Andrés Barbieri y Pablo Gualtieri, y el mismo irá televisado en directo por la señal deportiva de cable Fox Sports Premium.

Colón de santa Fe viene de derrotar como visitante a Central Córdoba de Santiago del Estero por 2 a 0, tiene 7 unidades y buscará una victoria para subirse a lo más alto de la tabla donde actualmente está Estudiantes de La Plata, con 9 puntos.

El técnico Julio César Falcioni no dio a conocer el equipo que jugará esta sábado, pero podría no realizar variantes y colocar a los mismos once que empezaron jugando en la provincia norteña.

Por su parte, Barracas Central perdió por 2 a 0 frente a Tigre como local tras lo cual renunció el entrenador Rodolfo De Paoli y para visitar al conjunto santafesino el que estará en el banco es Sergio Ramos, quien se hará cargo interinamente del equipo, y tendrá como ayudante de campo a Salvador Daniele​



Las probables formaciones



Colón: Leonardo Burián; Jonathan Sandoval, Facundo Garcés, Joaquín Novillo, Rafael Delgado; Cristian Bernardi, Rodrigo Aliendro, Federico Lértora; Luis Rodríguez, Lucas Beltrán y Facundo Farías. DT: Julio Falcioni.



Barracas Central: Rodrigo Saracho; Dylan Glaby, Tomás Lecanda, Brian Calderara; Gonzalo Paz, Iván Tapia, Facundo Mater, Juan Manuel Vázquez, Fernando Valenzuela; Pablo Mouche y Bruno Sepúlveda. DT: Sergio Ramos.