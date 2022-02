Independiente recibe a Boca

BUENOS AIRES, 26 (NA). - Boca buscará hoy una victoria que le permita ubicarse en lo más alto de la tabla de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional cuando visite a Independiente que, a su vez, intentará volver al triunfo, en un partido válido por la cuarta fecha del certamen doméstico.

El encuentro se jugará a partir de las 21:30 en el estadio Libertadores de América, con Facundo Tello como árbitro principal, Ezequiel Brailovsky y José Savorani como jueces de línea y televisación en directo por la señal deportiva de cable TNT Sports.



OTROS PARTIDOS. Zona B 17hs Rosario Central vs Godoy Cruz, 19.15hs Aldosivi vs Central Córdoba. Mañana: Zona A: 17hs Sarmiento vs Unión, 19.15hs River vs Racing, 21.30hs Argentinos vs San Lorenzo. Zona B: 17hs Estudiantes vs Arsenal. Lunes: Zona A: 19.15hs Talleres vs Newell's. Zona B: 21.30hs Lanús vs Tigre. Martes: Zona A: 21.30hs Atlético Tucumán vs Patronato.



Las probables formaciones:



Independiente: Renzo Bacchia; Alex Vigo, Sergio Barreto, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Rodríguez; Carlos Benavídez, Lucas Romero; Damián Batallini, Andrés Roa, Gastón Togni y Leandro Fernández. DT: Eduardo Domínguez.



Boca: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Frank Fabra; Diego González, Jorman Campuzano, Guillermo Pol Fernández, Juan Ramírez; Sebastián Villa y Darío Benedetto. DT: Sebastián Battaglia.