Rivales definidos para Unión

La reunión del jueves fue definitiva para definir todos los detalles reglamentarios de la temporada 2022 del Federal A. En la misma quedó pautado que el inicio del campeonato será el 27 de marzo, una de las fechas que se estipulaba antes de este cónclave. Todos los clubes estuvieron de acuerdo con ese día.

El certamen tendrá final en cancha neutral. En cuanto al formato la mayoría de los clubes expuso la conformidad con que se respete las dos zonas con las que se viene jugando. Aunque el presidente de Olimpo de Bahía Blanca presentó un bosquejo para realizar el torneo en tres grupos, que no tuvo consenso. Unión de Sunchales integrará la zona Norte, como en las anteriores ediciones.

Si bien en primera instancia los dirigentes del Consejo Federal estimaron que sean cuatro clasificados por zonas y dos descensos por grupo, los dirigentes pidieron que sean ocho los que se metan en las instancias de ascenso y es lo que terminó prevaleciendo. Un pedido que tuvo el cien por ciento de adeptos fue el que se estudie la chance de sumar un ascenso más o una especie de promoción. Esto deberá ser elevado al Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino que estableció un único ascenso para el Federal A.

Las Zonas, de 17 equipos cada una, asi quedaron establecidas: Zona A o Sur: Sol de América (Viedma); Cipolletti; Olimpo (Bahía Blanca); Villa Mitre (Bahía Blanca); Liniers (Bahía Blanca); Sportivo Peñarol (San Juan); Desamparados (San Juan); Independiente (Chivilcoy); Juventud Unida Universitario (San Luis); Estudiantes (San Luis); Sansinena (General Cerri); Ferro (General Pico); Ciudad Bolívar; Camioneros; Círculo Deportivo Nicanor Otamendi; Huracán Las Heras y Argentino de Monte Maíz.

Zona B o Norte: Racing (Córdoba), Gimnasia y Tiro (Salta), Central Norte (Salta), Juventud Antoniana (Salta), Sportivo Las Parejas, Defensores de Pronunciamiento, Juventud Unida (Gualeguaychú), Gimnasia (Concepción del Uruguay), Defensores de Belgrano (Villa Ramallo), Sarmiento (Resistencia), Boca Unidos (Corrientes), Unión (Sunchales), Crucero del Norte, Douglas Haig (Pergamino), San Martín (Formosa) y Atlético Paraná.



EL FORMATO

Ambas zonas jugarán todos contra todos ida y vuelta. Total: 34 fechas, 32 partidos c/u. Los mejores 8 equipos de cada zona clasificarán a la Etapa Final. Total: 16 clubes.

Los últimos 2 equipos de cada zona descenderán al Torneo Regional 2023 (será por puntos, sin promedios). Total: 4 clubes. Quienes no clasifiquen a los playoffs ni estén comprendidos en el descenso, finalizarán su participación hasta el próximo torneo.

Luego en los play offs, los 16 clasificados (8 por zona) se ordenarán en una tabla general para jugar 1 vs. 16, 2 vs. 15 y así sucesivamente. Luego con los que sigan se repetirá el ordenamiento para cuartos de final, semifinal y la final.

En los próximos días se conocerá el fixture.