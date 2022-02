No comienzan las clases en Rafaela y en toda la Provincia

Los maestros nucleados en Sadop y Uda no aceptaron, en sendas asambleas realizadas ayer, la propuesta y lo mismo ocurrirá con los afiliados de Amsafe, que votaron jueves y viernes, pero todas las mociones sometidas al arbitrio de las bases impugnan la oferta de la Casa Gris.

En el caso de los gremios privados ya anunciaron medidas de acción directa para el miércoles 2 de marzo, día previsto para el comienzo del calendario escolar 2022 en la provincia, y jueves, mientras que los maestros públicos deciden la modalidad de la protesta en la mañana de este sábado en asamblea que reunirá a todas las departamentales.

En la seccional Castellanos se votaron tres mociones y todas plantean el rechazo de plano de la propuesta, pero con distintos formatos de ejecución. Coinciden en 48 horas de paro para el miércoles 2 y el jueves 3 de marzo, difieren en la asistencia o no a las escuelas y las acciones a realizar, y se le suman, en caso de no haber respuesta, otras 48, 72 y hasta 96 horas para la siguiente semana.

Así las cosas, el miércoles que viene, las aulas estarán vacías, pero habrá marchas de reclamo hasta la sede del gobierno provincial, en la ciudad de Santa Fe y Rosario, aunque más movilizaciones pueden replicarse en otras localidades.

Vale recordar que el martes último el ministro de Trabajo de la provincia, Juan Manuel Pusineri, dio a conocer la propuesta oficial de incremento salarial para los docentes, que consiste en un aumento del 17,5% en marzo y tres cuotas de 8,08% a pagar en junio, agosto y septiembre. A esto se le sumará el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), que significa un 1,06% más. Por este motivo, Pusineri señaló que “el incremento será del 42,8% por ciento".

Luego de la reunión, tanto Amsafe como Sadop y Uda manifestaron su malestar porque ni siquiera se había alcanzado la cifra que se ofreció en la paritaria nacional, que es del 45,45% de aumento salarial.



MALTRATO Y SALARIO PAUPÉRRIMO

Con fuertes críticas hacia la oferta presentada por el gobierno de la provincia de Santa Fe, delegados y delegadas gremiales del SADOP rechazaron la propuesta y votaron por el no inicio de clases la semana próxima.

En ese marco, el secretario general de los docentes particulares, Pedro Bayúgar, adelantó que realizarán “concentraciones en distintos puntos de la provincia el miércoles 2 a fin de manifestarnos colectivamente en defensa de nuestro salario y por mejores condiciones de trabajo”

Por el mismo gremio, el dirigente Martín Lucero se refirió al enojo de los docentes porque la Provincia demoró injustificadamente la convocatoria para aguardar lo que se resuelva en la nacional para dar a conocer su oferta, que resultó inferior.

“Recibimos maltrato por parte de la gobernación de Santa Fe. La oferta es menor. Para levantar el paro tiene que haber otra oferta salarial”, apuntó Lucero.

Por su parte, Sergio Romero, secretario general de UDA, disparó que: “Santa Fe se encuentra entre las provincias que más dinero tiene en sus arcas y debe invertirlo en el sistema educativo. Es contradictorio que el Estado cuente con dinero y tenga a las y los docentes con un poder adquisitivo paupérrimo”.

El gremialista también denunció que la “provincia tiene miles de docentes por debajo de la línea de la pobreza y aumentan más los bienes y servicios públicos, imprescindibles para la familia trabajadora, que el salario”.



DEFENSA DE LA PROPUESTA

Por el lado oficial, el ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, justificó el ofrecimiento y consideró que está en línea con lo ofrecido por la ciudad y la provincia de Buenos Aires.

El funcionario remarcó que la propuesta “deja el salario inicial en 75 mil pesos”, y “se cumple con el pedido docente de que nadie esté por debajo de la canasta básica”.

Igualmente, el titular de la cartera laboral dijo que “la instancia de diálogo siempre está abierta”.



UNIVERSITARIOS TAMBIÉN

La asociación gremial de docentes de la UTN (FAGDUT) informó ayer que junto a las restantes federaciones gremiales de docentes universitarios se reunieron con el Ministerio de Educación Jaime Perczyk para tratar la última cláusula de revisión del acuerdo paritario 2021/2022 y comenzar a analizar la paritaria 2022/2023 de los docentes de las universidades nacionales.

Si bien en la reunión el Gobierno Nacional no realizó ninguna oferta salarial, desde FAGDUT se insistió en la importancia de continuar la recuperación de los salarios. “Queremos cerrar el proceso paritario del año pasado ganándole a la inflación, superando el número de inflación acumulada. Ese es el objetivo que transmitió el presidente Alberto Fernández y es lo que vinimos a buscar a esta reunión”, manifestó el secretario general de FAGDUT, Ing. Norberto Heyaca.



MÉDICOS AL PARO

Luego de la segunda reunión paritaria llevada a cabo en la víspera, los gremios médicos Amra y Siprus, que representan a los profesionales que prestan servicios en la salud pública de la provincia de Santa Fe resolvieron rechazar la propuesta del Gobierno, similar a la ofrecida a docentes y agentes públicos, aunque con reacciones distintas

Siprus convocó a una Jornada Provincial de Protesta para el día jueves 3 de marzo y definirá entre tres modalidades: desafectación con actividades de visibilización, paro con asistencia y actividades de visibilización y paro sin asistencia y actividades de visibilización.

A su vez, Amra, que había solicitado un 60% de incremento salarial y otras reivindicaciones esperarán, durante este cuarto intermedio, un mejora de la propuesta.