La Liga cumple 100 años y se presentó la Copa Centenario: ‘Se siente, se huele fútbol’

El Fútbol de Liga Rafaelina vive (y vivirá) un 2022 muy especial. El próximo 1 de julio la entidad madre del fútbol doméstico estará cumpliendo sus 100 años de vida, acontecimiento que por sí solo eleva el compromiso de todos. Anoche, en el Cine Teatro Municipal Manuel Belgrano, se realizó la presentación oficial de la Copa Centenario.



“Viendo a aquellos viejos jugadores, y otros no tanto, muchos con los que tuve la suerte de jugar o enfrentarlos, realmente se siente, se huele fútbol en esta sala”.



Con esas palabras, el presidente de la Liga Rafaelina de Fútbol, Fabián Zbrun, describió lo que se percibió en el lanzamiento del certamen que estará dando comienzo el próximo domingo 6 de marzo y que contó con figuras destacadas de cada club; que cada institución eligió para estar representados en la noche de ayer.



Luego, Zbrun agradeció el acompañamiento de las autoridades, de los dirigentes de los clubes e indicó: “Después de estos difíciles dos años que pasamos, la Liga es lo que es por los grandes dirigentes que tuvo siempre, actualmente como muchos años anteriores”, y cerró: “Hoy damos el puntapié inicial a los festejos del centenario con la presentación de esta Copa y durante el año se van a desarrollar muchas actividades. Después del cierre del año pasado, muy, muy bueno, apuntamos a este año poder tener uno mejor”.



El evento tuvo la presencia de los dirigentes de los clubes, jugadores y ex jugadores de la Liga, como así también del intendente de la ciudad, Luis Castellano; el presidente de la Federación Santafesina de Fútbol, Carlos Lanzaro; la secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe; el subsecretario de Deportes y Recreación, Ignacio Podio; la concejala Valeria Soltermam; de Heri Passerino, integrante del equipo del senador Alcides Calvo.



Castellano fue uno de los que tuvo la palabra y ‘un poco como Intendente y otro como futbolero’, señaló: “Rafaela tiene 140 años y muchas de las localidades cercanas están en esa edad, algunas un poco menos y otras más, fue la época de la colonización. La Liga tiene 100 años, lo que quiere decir que el fútbol acompañó desde los inicios a cada uno de los crecimientos de nuestros pueblos y ciudades de la región. Eso implica una identidad muy clara y arraigada que nosotros tenemos que seguir fomentando, potenciando".



"Hemos pasado diferentes momentos en la historia del fútbol de la ciudad y la región, pero yo quiero detenerme en estos dos años de pandemia. Nos ha tocado trabajar mucho con los clubes y hemos visto el enorme esfuerzo de los dirigentes, transformando clubes que estaban vacíos en lugares para ventas de comidas. También ver a los socios irse porque no había actividad y, si existe un momento triste en la vida de los clubes, es verlos vacíos. Tuvimos reuniones en el Salón Verde de la Municipalidad, donde la Liga estuvo presente, y en donde buscamos ayudas y alternativas para respaldo y la solidaridad estuvo presente en esos momentos", señaló.



Por último, Carlos Lanzaro manifestó: "Quiero felicitar a la Liga Rafaelina por sus 100 años; una institución hecha grande por los dirigentes de los clubes que la constituyen. Vemos reflejado el crecimiento de todos esos jugadores que fueron chicos, después hombres y que hicieron que esta liga sea una referencia en la provincia de Santa Fe. Desde nuestro lugar de la Federación, acompañaremos todos los eventos que, seguramente, se van a realizar. Siéntanse los dueños de la Liga porque los clubes la fundaron. Aprovechen, disfruten y llévenlo adelante con la grandeza que tiene esta Liga".



Y ASÍ, UNO POR UNO

FUERON SUBIENDO



Tras las palabras oficiales llegó el momento de los verdaderos protagonistas. Los exjugadores o jugadores. Las figuras que cada club escogió para estar representados en el lanzamiento oficial de la Copa Centenario de la Liga Rafaelina de Fútbol.

Ellos fueron: Alfredo “Freddy” Fernández (9 de Julio), Hugo ‘Toro’ Werlen (Brown de San Vicente), Jorge Antonio Goría (Deportivo Aldao), Fabio Sudano (Argentino de Humberto), Alejandro Acevedo (Argentino de Vila), Héctor Rudy Viotti (Argentino Quilmes), Abel José Imhoff (Sportivo Aureliense), Cristian Bustamante (Deportivo Bella Italia), José María Giacobone (Belgrano de San Antonio), Horacio Willener (Ben Hur), Mauricio Citroni (Bochófilo Bochazo), Mariano Gallegos (Defensores de Frontera), Gustavo Román Mathier (Atlético Esmeralda), Hernán Haspert (Ferrocarril del Estado), Lucas Lorenzatti (Florida de Clucellas), Luis Mario Trossero (Independiente de Ataliva), Matías Creton (Independiente San Cristóbal), Oscar Bono (Deportivo Josefina), Néstor Bender (Juventud Unida de Villa San José), Ariel Oscar Villanueva (La Hidráulica de Frontera), Máximo Imhoff (Libertad Estación Clucellas), Roberto ‘Tati’ Saavedra (Deportivo Libertad de Sunchales), Claudio Pablo Cernotti (Atlético María Juana), Mario Togni (Moreno de Lehmann), Eduardo ‘Pachi’ Isaurralde (Sportivo Norte), Iván Gómez (Peñarol), Franco Mendoza (Atlético de Rafaela), Juan Pablo Giampieri (Deportivo Ramona), Miguel Soldano (Sportivo Roca), Rafael Albertengo (San Isidro de Egusquiza), Martín Borgarello (San Martín de Angélica), Ricardo Olivero (Sportivo Santa Clara), Juan Carlos Junco (Deportivo Susana), Roberto Beltramo (Talleres de María Juana), Andrés Mandrile (Deportivo Tacural), Germán Acosta (Tiro Federal de Moisés Ville), Mario Kremmerer (Unión de Sunchales) y Marcelo Leiggener (Zenón Pereyra FC).