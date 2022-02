Senado: designó a nuevas autoridades

BUENOS AIRES, 25 (NA). - Con la reaparición de la vicepresidenta Cristina Kirchner, el Senado realizó ayer la sesión preparatoria en la cual designó sus autoridades y fijó los días y horarios de sesiones ordinarias y extraordinarias.

La última aparición pública de la titular del Senado había sido el 27 de enero pasado en Tegucigalpa, Honduras, donde asistió a la asunción presidencial de la líder progresista Xiomara Castro.

En dicho viaje, aprovechó para brindar una charla titulada "Los Pueblos siempre vuelven", exhibiendo duras críticas al Fondo Monetario Internacional (FMI).

En una reunión relámpago que duró apenas once minutos, la Cámara alta ratificó a Claudia Ledesma Abdala de Zamora como presidenta provisional, en tanto que en la vicepresidencia juró la periodista santafesina Carolina Losada (UCR), quien de esta manera reemplaza al también senador radical Martín Lousteau.

En cuanto al resto de los cargos, no se produjeron cambios: Maurice Closs continuará como vicepresidente primero del cuerpo, mientras que Guadalupe Tagliaferri (PRO) hará lo propio con la vicepresidencia segunda.

Tagliaferri había asumido ese cargo el pasado 9 de diciembre en reemplazo de la cordobesa de su mismo partido Laura Rodríguez Machado, quien concluía su mandato y además fue electa diputada nacional.

Por otra parte, fueron ratificados María Luz Alonso como secretaria administrativa, Marcelo Fuentes como secretario parlamentario, Mariano Cabral como prosecretario administrativo, Juan Pedro Tunessi como prosecretario parlamentario y Diego Bermúdez Bringue como prosecretario de Coordinación Operativa.

A propuesta del presidente de la bancada oficialista, José Mayans, se establecieron los días miércoles y jueves a las 14:00 para realizar las sesiones.

Antes de la designación de autoridades, Cristina Kirchner le tomó juramento al bonaerense José María Torello (PRO) en reemplazo de Esteban Bullrich, quien a finales del año pasado había anunciado la decisión de abandonar su banca producto del agravamiento de la esclerosis lateral amiotrófica que padece.

Con la celebración de la sesión preparatoria, el Senado cumplió con el trámite formal que exige su reglamento, que establece que cada 24 de febrero debe llevarse a cabo la designación de autoridades en la antesala de un nuevo período ordinario.

Se trató de la primera reunión del recinto de la Cámara alta desde el 29 de diciembre pasado, cuando se aprobó la ley de Bienes Personales.

El recinto del Senado había estado abierto por última vez ese día, cuando el oficialismo, con ayuda de aliados, sancionó la ley sobre Bienes Personales, mientras que Juntos por el Cambio no dio quórum.

El Poder Ejecutivo había convocado a sesiones extraordinarias para este mes de febrero, pero finalmente no se realizó ninguna reunión en el recinto del Senado, como tampoco en la Cámara de Diputados.