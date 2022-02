El director del Hospital "Jaime Ferré·, Dr. Emilio Scarinci, abrió la conferencia de prensa desarrollada este jueves luego de la jornada llevada adelante en el efector de salud que estuvo a cargo de la Agencia Provincial de Control de Cáncer: “Estamos hoy -por ayer- recibiendo la visita de la Dra. Graciela López que nos trae las novedades que tenemos en cuanto a los proyectos de screening de cáncer para la detección temprana y tratamiento precoz y reducir así la mortalidad a partir de esta enfermedad en nuestra región. Hemos participado de la presentación del nuevo sistema de testeo para cáncer de cuello de útero, a través del test VPH, programa que es muy ambicioso y consideramos que va a ser muy útil para toda la población en vistas de pensar a futuro y reducir la mortalidad por cáncer”, precisó

A su turno, la doctora López manifestó su agradecimiento a todos los efectores de la región, “porque concurrieron hoy aquí a este hospital convocados a comenzar intrapospandemia a trabajar en programas de prevención de cáncer. El cáncer es la segunda causa de muerte en nuestra población y eso hay que saberlo. Tenemos sistemas de prevención, de screening, de tamizaje para los principales cánceres; desde el gobierno provincial venimos a trabajar y a ofrecerles a todos los efectores de la región adherirse a nuestros programas”.

“Tenemos una nueva estrategia de prevención de cáncer de cuello de útero que tiene una alta incidencia y mortalidad en mujeres jóvenes con la detección del virus directamente y a partir de ahí una serie de estudios complementarios, pero solamente con la detección del virus que se encuentra estadísticamente entre el 11 y el 15% de las mujeres, nosotros vamos a hacer una evaluación puntal y determinada de la presencia o ausencia del virus y esa mujer -que no tiene la presencia del virus en sus secreciones vaginales específicamente-, va a controlarse recién a los cinco años”, explicó.

La directora de la Agencia Provincial de Control de Cáncer, indicó que “esto es algo que estamos armando en todo el territorio santafesino, donde todo el equipamiento, los insumos, no ha proveído el Instituto Nacional de Cáncer, tenemos una relación muy cercana con la gente del Ministerio de Salud de Nación quienes nos están apoyando para la implementación en todas nuestras mujeres”.



PREVENCIÓN DE CÁNCER DE COLON

Otro de los aspectos que resaltó la doctora López, fue el trabajo de prevención que llevan adelante sobre cáncer de colon, donde señaló: “Venimos articulando con el director de este hospital y con la doctora Florencia López quien es nuestra representante en la región de Salud, y logramos que el hospital Jaime Ferré contara con un equipo de última generación para colonoscopía, donde también tenemos un test de detección de sangre oculta en materia fecal, con un sistema muy fácil de aplicar en todas la personas de 50 a 70 años que concurren a los centros de atención primaria y que una vez detectada esa presencia microscópica de la sangre en la materia fecal, tienen que seguir con un estudio de colonoscopía”.

La profesional contó, que “el hospital Jaime Ferré tenían un colonoscopio que ya no funcionaba y el gobierno provincial dotó a este hospital para toda la región, de una torre de colonoscopía y endoscopía digestiva, que realmente tiene un valor increíble para toda la región”.



DETECCIÓN PRECOZ

“Ya no se puede hablar de prevención primaria en cáncer de mama, porque en realidad lo que se debe hacer y lo que se puede hacer ante esta patología es detección precoz y es importante decir que en esta ciudad y en toda la región – en cada una de las cabeceras-, tenemos mamógrafos en los efectores públicos. Queremos trabajar para que todas nuestras mujeres, con el grupo objetivo de entre 50 y 70 años, concurran a hacerse el estudio”.

“Tenemos que trabajar con población nominalizada, porque entonces nosotros sabemos exactamente a quienes controlamos año a año y a quienes debemos convocar e insistir para que se acerquen al sistema de salud”, resaltó la Dra. Graciela López. Y agregó: “El tema es que si la gente no llega al sistema de salud, el sistema de salud debe salir a buscarla, en eso debemos trabajar y por eso tenemos que lograr hacerlo con población nominalizada”.