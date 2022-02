Más de 20 jóvenes ingresan a trabajar en empresas locales

La Oficina Municipal de Empleo se desempeña en tres ejes fundamentales: la orientación laboral, la formación profesional y la inserción laboral. Además, articula programas de empleo de los diferentes niveles de Gobierno -municipal, provincial y nacional- como son las Prácticas Laborales y Primer Empleo, los cuales dependen del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Provincia de Santa Fe, y los Entrenamientos para el Trabajo e Inserción Laboral, que se bajan al territorio a través del Ministerio de Trabajo de la Nación. En este marco, en la empresa Muebles EMC se recibió a los y las jóvenes que serán parte de los programas Entrenamiento para el Trabajo y Primer Empleo en diversas empresas de nuestra ciudad. El objetivo fue conocerlos y dialogar sobre las expectativas e inquietudes frente a las oportunidades que se les presentaron. Participaron del encuentro el intendente Luis Castellano; el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti; el coordinador de Empleo, Juan Ignacio Ruggia; los directivos e integrantes de la empresa Muebles EMC; personal de la Oficina Municipal de Empleo y las y los jóvenes ingresantes.



"PARTE DEL ADN DE RAFAELA"

En el encuentro, Luis Castellano expresó: “Quiero agradecerle a Jorge por la amabilidad de abrirnos las puertas de su empresa. Le contaba que estaba sorprendido por el crecimiento que ha tenido y viene teniendo esta firma. Él nos ha contado el proceso productivo y hemos dialogado también sobre la lógica del vínculo público-privado en donde el Municipio trabaja de manera permanente con las empresas, con la gremial empresaria y de los trabajadores”.

“La intención es aceitar una demanda que es uno de los problemas que las empresas tienen cuando empiezan a crecer. La posibilidad de conseguir trabajadoras y trabajadores con actitud, ganas y con la escuela secundaria terminada. En eso, nuestra Oficina Municipal de Empleo, nuestra Secretaría de Producción, Empleo e Innovación, con Diego Peiretti y Juan Ignacio Ruggia, vienen haciendo una labor muy importante de inserción laboral de muchos jóvenes”; remarcó el Intendente. Castellano manifestó que “pudimos dialogar con las y los jóvenes, escuchamos sus testimonios y vimos su alegría por poder insertarse laboralmente, sabiendo que, si cumplen, se les abrirá una oportunidad de tener un empleo estable y es nuestra función. No hay mejor política social que un puesto de trabajo. La educación y el trabajo forman parte del ADN de Rafaela. Hay que potenciar este modelo y lo estamos haciendo junto con las empresas y los jóvenes. Siempre lo digo: el 45% de nuestra población tiene menos de 30 años y tenemos que tratar de que esa gran masa de jóvenes que necesita terminar de estudiar e insertarse en el mundo del empleo”.



LA NECESIDAD DE EMPLEO

Seguidamente, Juan Ignacio Ruggia destacó: “Estamos muy contentos de que EMC Muebles nos haya abierto sus puertas. Hoy, en este lugar, se logran insertar 21 jóvenes de los programas Entrenamiento para el Trabajo, que es nacional y Primer Empleo, que es provincial. Estamos poniendo en práctica y sumando nuevos programas de empleo a los que estaban en vigencia. En dos meses que han transcurrido de este año superamos los 80 jóvenes que han ingresado a estos programas”. Ruggia aseguró que “el año pasado fueron 300 los participantes. Creemos que este será un gran año. Esto se relaciona con la reactivación económica que se viene observando y en Rafaela. Cuando la industria empuja, se nota rápidamente en la necesidad de empleo. Por eso estamos trabajando en cursos de capacitación para que cada joven que busque un puesto laboral tenga la formación necesaria para que esto pueda darse”.



LA MANERA DE TRABAJAR

A su turno, Jorge Casanova, directivo de Muebles EMC, dijo: “Quiero agradecer a Luis Castellano y a su equipo de trabajo por habernos visitado y acompañar a toda esta juventud que está iniciando esta nueva etapa laboral. Quiero remarcar la vinculación pública-privada que destaca a Rafaela en función de todo lo que se hace de manera conjunta. Con nosotros, desde que nos iniciamos, la Municipalidad fue apoyo permanente en diferentes aspectos. Uno de ellos es el empleo. Cuando se empieza a ver el crecimiento, empieza a notarse ese problema que se nota en casi todas las empresas, ya que es difícil conseguir personal capacitado. Esta es la manera de trabajar, todos juntos”.



LA VOZ DE LOS JÓVENES

Karen, muy contenta con la nueva experiencia, dijo: “Tengo 18 años y estoy por empezar a trabajar en call center de Megatone. Tengo experiencia laboral, pero quiero algo más formal y me enteré de este programa a través de mi hermana que ya trabaja en la firma. Envié mi solicitud, me llamará y fui seleccionada”. Por último, Agostina, quien la semana que viene comenzará a vivir la nueva experiencia, expresó: “Tengo 21 años. Empiezo a trabajar en Megatone la semana que viene. Mis expectativas son altas. Tengo muchas ganas de trabajar y aprender, de tener mi propia experiencia. Llegué a la Oficina de Empleo por intermedio de una amiga que había ido a presentar su currículum y la llamaron”. Cabe mencionar que hacia el final del encuentro, los directivos e integrantes de Muebles EMC acompañaron al Intendente y a su equipo por una recorrida por la empresa. La intención fue conocer el proceso productivo de esta fábrica emplazada en Rafaela.