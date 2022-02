Muriel: “a Pullaro, el pasado lo condena”

El secretario de Gobierno y Participación de la Municipalidad de Rafaela, Jorge Muriel, salió a la palestra para responder a las declaraciones formuladas hace algunas horas por el actual diputado provincial y exministro de Seguridad durante el gobierno socialista, Maximiliano Pullaro, quien afirmó que la provincia se encuentra en un estado de “estancamiento y atraso desde que asumió Perotti .

El funcionario local expresó: “No puedo salir de mi asombro. Que sea Pullaro quien hable de parálisis del gobierno de Perotti es impresentable. La provincia de Santa Fe es la que encabeza las estadísticas de producción a nivel nacional y con el contrapeso de una pandemia que lleva prácticamente dos años. Este resurgimiento se dio en todo el territorio desde que asumió el actual gobierno. Tanto nuestra ciudad, como muchos otros municipios y comunas, están viendo como se ha reactivado la obra pública que tanto estaban necesitando”.

Muriel consideró que “el socialismo puede tener otros interlocutores más válidos. Ni Pullaro, ni los socios con los que cuenta en Rafaela lo son. Ellos solo entienden la construcción desde la destrucción. Me gustaría saber qué aportó Pullaro durante todo este tiempo siendo legislador. Como muestra basta un botón. Hoy, la Provincia no cuenta con un presupuesto. Pullaro es parte de esa oposición que le niega al Gobernador la herramienta. Hay que poner todo en contexto. Y mejor no recordar su gestión al frente del Ministerio de Seguridad que me trae a la mente ese audio que le envió al por entonces jefe de la Unidad Regional V, Rodríguez, diciendo que le mandara un par de móviles de las PAT a Castellano, así se dejaba de romper las p... A Pullaro, el pasado lo condena”.

El secretario local indicó que “nosotros hablamos desde otro lugar en donde vemos el medio vaso lleno. Falta mucho por hacer en la provincia. No hay dudas de eso. Pero estamos gestionando de una manera distinta, trabajando para los sectores productivos; tratando de que todo el territorio tenga conectividad para poner en pie de igualdad a todos los santafesinos -algo por lo que se viene luchando desde hace tiempo y la Cámara de Diputados no brindaba su apoyo-; gestiones a nivel nacional con una autopista 34 que avanza a un ritmo sostenido y nunca visto; la refuncionalización de la Ruta 70 Oeste, desde Rafaela hasta Roca; el acueducto que llegó a nuestra ciudad y tantas otras obras que se vienen gestionando”.

“Entonces, cuando Pullaro habla de parálisis, ¿de qué habla?. ¿Dónde se para él para hacer esa afirmación?. Lo que pasa es que quieren tratar de posicionarse a través de la destrucción. Ellos tratan de hacerse ver como la nueva política y son la vieja política, incluso en Rafaela con algunos legisladores locales. Está claro que, siendo gobierno durante 12 años, no hicieron un montón de cosas que sí está llevando a cabo esta administración de Omar Perotti. Hay una forma distinta de hacer política que es gestionando para todos y eso le molesta a algunos sectores porque siempre han llevado agua para su molino, y lo digo puntualmente, para Santa Fe y Rosario. Este Gobernador tiene una mirada distinta que es darle un sentido que incluya a toda la provincia. Algo que muchos declaman pero no cumplen”.