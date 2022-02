Convocatoria al Carnaval virtual

Desde el CCRRR, invitamos a los festejantes y amantes del Carnaval a participar de una exposición virtual curada por Coco Romero enviando su propia crónica a través de imágenes que den cuenta los paisajes y las vivencias del Carnaval 2022 (ver bases y condiciones).Las fotografías pueden ser, por ejemplo, de: ensayos, viajes en los micros, paisajes de Momo, escenarios, personajes, danza, instrumentos, muñecos, títeres, maquillajes, trajes, estandartes, escenografías, el corso, el principio y el fin, la entrada, la actuación, la retirada, etc.Con la selección de esas imágenes realizaremos una exposición virtual en la galería web del Centro Cultural dando lugar a una nueva celebración del Carnaval 2022. Una crónica colectiva que alimenta y muestra la creatividad popular y ofrece nuevas formas de estar presentes en todos los espacios posibles, otorgando la posibilidad de abrir una ventana desde el Rojas a todos los festejos carnavaleros del país.Para participar de la convocatoria toda persona o grupo interesado deben enviar al correo [email protected] el siguiente contenido obligatorio:- Un mínimo de 1 (una) imagen y máximo de 4 (cuatro) imágenes en formato HORIZONTAL: tamaño 1200x600.- Datos del lugar registrado (dónde y cuándo fue tomada la fotografía).- Tres líneas que expliquen las imágenes y los motivos de elección.- Nombre completo y DNI de el/la/los/las autores/as.- Nombre de usuario en redes sociales de el/la/los/las autores/as (Twitter / Facebook / Instagram).Pueden participar en la convocatoria, de forma gratuita y voluntaria, todas las personas que residan en el territorio argentino.El Centro cultural se reserva el derecho a rechazar aquellas imágenes que no cumplan las condiciones fijadas en las bases y condiciones, o aquellas que por sus contenidos vulneren derechos fundamentales, en especial a la intimidad, privacidad e imagen, como así también, propiedad intelectual e industrial o infrinjan cualquier norma de ámbito nacional o local.Periodo de participación en el concurso: hasta al 14 de marzo (hasta las 23.59 horas, horario Argentina).El participante manifiesta y garantiza que es el único creador/autor/titular del material suministrado y que posee todos los derechos sobre el contenido que presenta a la convocatoria.Debe recabar la autorización de las personas que pudieran aparecer en cada imagen respetando la legislación vigente, como así también la normativa correspondiente a las imágenes tomadas en la vía pública.De no cumplir con las condiciones estipuladas precedentemente, el participante, asume y es responsable de los daños y perjuicios ocasionados a terceros y/o cualquier controversia que pueda surgir por incumplimiento de la ley vigente.En el caso de que la autoría de las imágenes corresponda a más de una persona, debe hacerse referencia obligatoria, aplicándose lo anteriormente estipulado a todos los autores.A los fines de dar inicio y poder llevar a cabo la correspondiente difusión y/o promoción de las imágenes suministradas a la presente convocatoria, todos los participantes deben ceder al Centro Cultural Rector Ricardo Rojas-UBA, con carácter gratuito, los derechos de reproducción y/o difusión de estas.Dicha cesión, queda circunscrita únicamente al ámbito de la convocatoria y su posible exposición posterior.Los participantes prestan su consentimiento, a los fines de que su nombre figure en los materiales informativos y promocionales de la presente convocatoria.Las imágenes podrán ser intervenidas por el equipo de diseño del Centro Cultural.Toda la información es susceptible de ser editada.5. SelecciónLa selección del material suministrado por los participantes queda a cargo del asesor del área de cultura urbana, en colaboración con el área de Programación y Coordinación Artística del Centro Cultural, siendo su decisión inapelable.Las imágenes seleccionadas formarán parte de la exposición virtual en la página web del Centro Cultural y pueden ser publicadas en las redes sociales (etiquetando a el/la/los/las autores/as).Los participantes seleccionados serán informados mediante el correo electrónico que proporcionaron al enviar el material.Circunstancias no previstas en las presentes bases serán decididas por el Centro Cultural así mismo la falta de cumplimiento de alguno de los requisitos establecidos determinará la exclusión de la obra y la convocatoria podrá quedar desierta.6. Aceptación de las basesLos participantes, por el mero hecho de participar, aceptan todas y cada una de las presentes condiciones de la convocatoria.Las bases de la convocatoria se rigen por la legislación argentina.Consultas: [email protected] Enviá tu propuestaTanto la programación artística como la de cursos del centro cultural es diagramada por asesores. También realizamos eventualmente convocatorias abiertas.Si querés acercar una propuesta fuera de estas instancias, podés escribir a los siguientes correos electrónicos:- Para propuestas relativas a la programación [email protected] - Para propuestas relativas a los cursos [email protected]