BUENOS AIRES ( NA). - A 35 años de la muerte de Andy Warhol, Netflix se prepara para el estreno de una serie documental sobre su vida: Los diarios de Andy Warhol, que llegará a la plataforma el 9 de marzo. Tal como lo anticipa el título, el proyecto producido por Ryan Murphy y dirigido por Andrew Rossi se basa en las memorias del artista para mostrar en profundidad detalles de su personalidad, más allá de su trabajo.

El actor y artista plástico comenzó a dejar registro de su día a día, sentimientos y opiniones luego de una situación crucial que vivió en 1968, cuando Valerie Solanas, una mujer a la que le había ofrecido un papel en la película Yo, un hombre, luego de perder un guión teatral que ella le había entregado, irrumpiera en su estudio, llamado The Factory, a los tiros.

Si bien pudo sobrevivir al ataque, los disparos le causaron graves lesiones en sus pulmones, el bazo y el esófago, cambiando su vida para siempre. Por un lado, por sus dolencias físicas y por otro, por las consecuencias psicológicas de semejante experiencia. Asimismo, su vida privada siempre fue un misterio y son pocos los detalles que han trascendido, por eso el documental se propone mostrar aristas desconocidas del estadounidense.

El guión no está basado solamente en los diarios, sino que recolecta entrevistas a amigos y colaboradores del artista, como editores, productores y colegas. También mezclará piezas de su arte y de esta combinación buscará mostrarle a los espectadores cómo se movía entre distintas disciplinas como la música, moda, películas y por supuesto el pop art; sus anhelos, objetivos y vínculos, sin perder la dimensión del lugar destacado que ocupó en el siglo XX.

Un detalle no menor es que el documental recrea la voz de Warhol utilizando inteligencia artificial -con autorización de la Fundación Andy Warhol- para poder transmitir sus palabras con un sentido mucho más contundente.