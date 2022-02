Provocó un incendio en expapelera: preso

Personal policial de la Comisaría 4a. de Villa Ocampo -departamento General Obligado-, aprehendió a un sujeto por el incendio intencional de un predio donde se encuentra una ex fábrica papelera, ubicada en intersección de calles 25 de Mayo y San Jorge, de Villa Ocampo.Los uniformados tomaron conocimiento -pasado el mediodía del miércoles- que se estaba produciendo un incendio en el sitio, por lo que se dirigieron al lugar de inmediato.Una vez allí, se constató el foco ígneo y solicitaron colaboración a Bomberos Voluntarios de Las Toscas y personal municipal, quienes lograron controlar el siniestro. Se constató que el sector afectado fue la zona de depósito de cartón, pero que dicha fabrica no está funcionando hace varios años.Importa destacar que la Policía recibió llamados telefónicos de testigos ocasionales, que no se identificaron, pero manifestaron que vieron a un hombre salir corriendo del predio en cuestión.Posteriormente, los agentes realizaron patrullajes por las inmediaciones, dando con el individuo requerido, quien responde a la identidad de Luis Ezequiel Moreyra, de 19 años, domiciliado en la misma localidad quien fue aprehendido por el hecho.En el lugar, se recepcionaron entrevistas a ex empleados de la empresa, quienes se hicieron presentes brindando también colaboración a Bomberos. Una vez en la dependencia, se le dio intervención a las autoridades judiciales competentes.