Se pone en marcha la fecha

Este viernes comienza el tercer capítulo con dos encuentros: Morón vs Defensores de Belgrano y Estudiantes de Río Cuarto vs Tristán Suárez.

Deportivo Morón recibirá hoy a Defensores de Belgrano en un partido correspondiente al torneo de la Primera Nacional con el cual se dará inicio a la tercera fecha del certamen de ascenso.El encuentro se jugará desde la 19:10 con arbitraje de Yamil Possi, mientras que a las 21:30 Estudiantes de Río Cuarto será anfitrión de Tristán Suárez con Adrián Franklin como juez principal.17.00: Deportivo Madryn - San Martín de Tucumán, Julio Barraza; 17.00 Gimnasia de Jujuy - Guillermo Brown de Puerto Madryn, Mariano González; 17.00: All Boys - Chaco For Ever, Andrés Gariano. 19.05: Nueva Chicago -Sacachispas, Rodrigo Rivero.17.00: Deportivo Maipú de Mendoza - Mitre de Santiago del Estero, César Ceballo; 17.00: Flandria - Chacarita Juniors, Jorge Broggi; 17.00: Villa Dálmine - Santamarina de Tandil, Juan Pafundi; 17.30: Gimnasia y Esgrima de Mendoza - San Telmo, Lucas Novelli; 19.00: Güemes de Santiago del Estero - San Martín de San Juan, Luis Lobo Medina; 20.00: Belgrano de Córdoba - Estudiantes de Buenos Aires, Nicolás Ramírez; 21.30: Temperley - Brown de Adrogué, Emanuel Ejarque.17.00: Riestra - Atlanta, Fabricio Llobet; 19.10: Almagro - Instituto, Sebastián Zunino; 20.00: Alvarado de Mar del Plata - Agropecuario de Carlos Casares, Sebastián Martínez; 21.10: Quilmes - Ferro Carril Oeste, Leandro Rey Hilfer.17.00: Almirante Brown - Atlético de Rafaela, Pablo Giménez.Independiente Rivadavia de Mendoza.Almagro, Belgrano, Guillermo Brown (PM) y All Boys, 6 puntos; Dep.Madryn, San Martín (T), Estudiantes (RC), Brown (A), Deportivo Riestra, Chaco For Ever, Independiente Rivadavia, Deportivo Maipú y San Martín (T), 4; Temperley, Almirante Brown, Atlanta, Ferro y San Martín (SJ), 3; Gimnasia (J), Alvarado, Instituto, Deportivo Morón y Tristán Suárez y Estudiantes (BA), 2; Defensores de Belgrano, Chacarita, Flandria, Villa Dálmine, Atlético Güemes (SdE), Atlético Rafaela, Sacachispas, Mitre (SdE), Nueva Chicago, San Telmo, 1; Quilmes, Agropecuario, Gimnasia (Mendoza) y Ramón Santamarina (Tandil), 0.