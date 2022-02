Semana de testeos para las M’s

Las Juveniles se preparan para la competencia que tendrán durante el 2022 y en medio de la pretemporada se llevaron a cabo diferentes testeos físicos.Dichas evaluaciones funcionales se realizan para obtener una información más certera sobre las características individuales de cada jugador y generales de nuestros equipos con el afán de efectuar, luego, programas de preparación física adecuados a la realidad y necesidad de nuestros deportistas y así poder prepararlos para un rugby más seguro y de mayor nivel.Con respecto a la modalidad de trabajo elegida para esta pretemporada los profes, Fabián Montenegro y Manuel Moyano, comentaron:“En la primera semana de trabajo realizamos un breve período de adaptación, para luego comenzar con el desarrollo de la capacidad aeróbica y la resistencia de los jugadores, lo cual abarco también la segunda semana de trabajo. Durante la tercer semana llevamos adelante la etapa de evaluaciones funcionales y test físicos que teníamos previstos, los cuales estamos desarrollando. Por último, en la cuarta semana, disminuimos las cargas de entrenamiento, siendo estas similares a las de periodo de competencia, teniendo en cuenta que el sábado 5 de marzo comenzamos con el primer amistoso de preparación”.“Pudimos elaborar una pretemporada compuesta por cuatro semanas de trabajo donde uno de los ejes, o el principal, de este período es el desarrollo de la capacidad aeróbica de los jugadores teniendo en cuenta que veníamos de un período de receso largo de casi dos meses”.El wing de Los Pumas Juan Imhoff extendió su contrato hasta el 2024 con el Racing 92 de París, club que juega en el torneo Top 14 de Francia.El jugador de 33 años, formado en el club Duendes de Rosario, llegó al club francés en el 2011 y su alto rendimiento en los últimos encuentros, en los que marcó ocho tries, fue motivo para que el presidente Jacky Lorenzetti decidiera la continuidad de Imhoff.El jugador, a través de sus redes confirmó la renovación de su contrato señalando: “Continuará”.En esta temporada en el Top14 jugó 16 partidos y marcó seis tries, mientras que en la Champions Cup apoyó tres conquistas en dos encuentros, sumando 101 tries desde el 2011.El wing integró el plantel de Los Pumas en el Mundial de Nueva Zelanda 2011 y se consagró campeón ese mismo año de la Copa Vodacom con Pampas XV.En el seleccionado argentino marcó 16 tries en sus 37 participaciones.