Haas tomó una decisión por el conflicto Rusia-Ucrania

El conflicto bélico entre Rusia y Ucrania acaparó las miradas de todo el mundo. Rápidamente la Fórmula 1 lanzó un comunicado y también los pilotos opinaron al respecto. Pero también en las últimas horas, se dio a conocer que la escudería Haas no llevará en su auto el auspiciante ruso Uralkali en lo que será la última jornada de test de pretemporada este viernes en Barcelona.La decisión de Haas: La escudería Haas, de propiedad estadounidense, tiene como sponsor a la empresa rusa Uralkali, y tiene al piloto ruso Nikita Mazepin como uno de sus pilotos. A raíz de esto, el auto tiene un diseño con los colores rojo, blanco y azul por la bandera rusa.Pero, en las últimas horas el equipo lanzó un comunicado y expresó que en el último día de pruebas en Barcelona no estará la marca Uralkali y lucirá solamente una decoración blanca."Haas F1 Team presentará su VF-22 con una decoración blanca, sin la marca Uralkali, para el tercer y último día de pruebas en el Circuit de Barcelona-Catalunya el viernes 25 de febrero", expresó el equipo en el documento.Y agregó: "Nikita Mazepin conducirá como estaba previsto en la sesión de la mañana y Mick Schumacher tomará el relevo por la tarde. No se harán más comentarios en este momento sobre los acuerdos de los socios del equipo".