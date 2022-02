La paritaria provincial con gremios docentes, estatales y médicos comienza a tensionarse

Como ocurre todos los años, para esta misma época, las discusiones salariales de los agentes que se desempeñan en la órbita del Estado santafesino acaparan la centralidad de las discusiones y casi de manera calcada se repite el “tire y afloje” por la recomposición de los haberes entre los distintos sindicatos y el Gobierno provincial, aunque más tarde, con mayor o menor conflictividad en el medio, se arribará a un acuerdo.De todas maneras, la “pelea” que concentra toda la atención se da entre el Gobierno y los gremios del magisterio público y privado, porque lo que está en juego es una cuestión muy sensible como es el comienzo de las clases, una situación que coloca en situación ventajosa a los maestros a la hora de reclamar luego de dos años de pandemia en los que la enseñanza se brindó de manera irregular y es grande la expectativa por la vuelta a las aulas. También, el resultado de esta paritaria es sumamente trascendente porque servirá de referencia para los otros gremios estatales.Tal como advirtieron los representantes de los docentes santafesinos, la demora del gobierno provincial en convocar a paritarias, con el argumento de aguardar lo que sucediera con la paritaria del sector a nivel nacional, terminó poniendo en riesgo el normal arranque del ciclo lectivo 2022, debido a que recién esta semana, en el segundo encuentro, se formalizó la propuesta de actualización de haberes y ahora es muy poco el margen que queda para sentarse nuevamente y tratar de acercar posiciones.¿COMIENZAN LAS CLASES?Vale recordar que el martes último el ministro de Trabajo de la provincia, Juan Manuel Pusineri, dio a conocer la propuesta oficial de incremento salarial para los docentes, que consiste en un aumento del 17,5% en marzo y tres cuotas de 8,08% a pagar en junio, agosto y septiembre. A esto se le sumará el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), que significa un 1,06% más. Por este motivo, Pusineri señaló que “el incremento será del 42,8% por ciento".Luego de la reunión, tanto Amsafe como Sadop manifestaron su enojo porque ni siquiera se había alcanzado la cifra que se había ofrecido en la paritaria nacional, que es del 45,45% de aumento salarial.Hoy, los docentes nucleados en Amsafe terminan de votar en las escuelas de toda la provincia las distintas mociones, aunque todo parece indicar que se impondrá el rechazo a la propuesta del Gobierno y solo resta esperar si será con o sin medidas de fuerza.Mañana, en la asamblea provincial se definirá si el ciclo lectivo 2022 comienza o no el miércoles que viene cuando las distintas delegaciones presenten el resultado de la decisión de las bases.En la delegación Castellanos hay tres mociones. Todas plantean el rechazo de la propuesta, pero con distintas modalidades de protesta. Coinciden en 48 horas de paro para el miércoles 2 y el jueves 3 de marzo, difieren en la asistencia o no la las escuelas y la acciones locales a realizar, y se le suman, en caso de no haber respuesta, otras 48 o 72 horas para la siguiente semana (8 y 9 u 8, 9 y 10 de marzo)PROPUESTA INSUFICIENTELuego de la reunión de la paritaria, en la que el Gobierno provincial elevó la misma propuesta salarial para los trabajadores de la administración central, que la realizada días atrás para el sector docente, UPCN informó que ni siquiera “será considerada ni transmitida a los trabajadores, porque la damos por rechazada por considerarla insuficiente”.Además, en un comunicado el sindicato señala que en el encuentro el secretario general Jorge Molina “dejó en claro su rechazo a la propuesta debido a su conformación, por las fechas y por los 4 tramos. Discrepamos con la fecha de inicio de la política salarial que es marzo, nosotros estamos planteando que nuestro compromiso paritario es febrero, incluso está escrito en un acta paritaria de 2021. Ni siquiera se está hablando de porcentajes, ya que la expectativa de inflación es de un 55% al 31 de diciembre”.Y advierten que apuestan "a que en el diálogo se construya una propuesta para los compañeros que sea discutible y aceptable, y si eso no sucede, se evaluará ingresar en medidas de fuerza con un conflicto provincial”.Mientras que ATE, en la misma línea, también consideró insuficiente la propuesta “tanto en el porcentaje como en los tramos”.El secretario general Jorge Hoffmann, expresó: “los salarios tienen que estar sin ninguna duda por encima de la inflación y eso tiene que ser una premisa. Queremos ir ganando los puntos que los trabajadores/as perdimos durante el 2015 al 2019 y que se vivió también en las provincias”.MÉDICOS VAN POR UN 60 %Sin duda que la paritaria más difícil de resolver para el Gobierno provincial, por la recomposición salarial que pretenden, es la de la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA) que sindicaliza a los profesionales que trabajan en la salud pública de la provinciaEl planteo fue realizado en la primera reunión Paritaria, del pasado viernes, y allí los gemialistas pidieron un salario básico con un aumento del 60%, jerarquizar la tarea profesional, mejorar las condiciones laborales de todos los compañeros y compañeras y agilizar los pases a planta permanente de los contratados y monotributistas.Tal como ocurrió con el resto de los gremios estatales, por ser el primer encuentro, no hubo ninguna propuesta formal, pero desde el Gobierno se comprometieron a evaluar cada uno de nuestros puntos planteados.La respuesta llegará esta mañana, cuando nuevamente se vean las caras, a pesar de ser bajo modalidad de video llamada, aunque se descarta que la oferta de actualización del Gobierno no se acercará al reclamo y se vendrán protestas y movilizaciones.GANARLE A LA INFLACIÓNFinalmente, y en una negociación que se vislumbra complicada, el miércoles siguiente será el turno de la paritaria entre la entidad sindical que afilia a los trabajadores municipales de toda la provincia (Festram) y el Gobierno provincial.Como un anticipo de los que puede ser un proceso no exento de conflictos, el gremio ya anunció el llamado a un Plenario de Secretarios Generales para un día después (jueves 3) con el fin de evaluar el estado de las negociaciones salariales y la estrategia a seguir en caso que a esa fecha no haya definiciones.En ese marco, los municipales sostienen que existe “un escenario de urgencia a consecuencia de la pérdida salarial ocasionada por el aumento de precios”.En ese sentido, señalan que “los aumentos de los productos de la canasta familiar impactan ya decididamente en la economía de la familia de los trabajadores y trabajadoras municipales. Convocar a la negociación paritaria tiene claras responsabilidades para todos los involucrados. En nuestro caso, lograr que el salario se mantenga por encima de la inflación como ocurrió en el año 2021”.AUMENTO SALARIAL AUTOMÁTICOEl Diputado provincial Oscar Martínez (Frente Renovador) ingresó a la Legislatura provincial un proyecto de Ley para establecer: “un aumento salarial automático en el caso de que la inflación supere el porcentaje de aumento acordado en las mesas de diálogo paritario provincial”.Para tal efecto propone la creación de “una Comisión Permanente de Seguimiento Inflacionario (integrada por los representantes sindicatos estatales y por los representantes que el Poder Ejecutivo Provincial designe, la cual realizará un seguimiento mensual de la inflación registrada por el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC) y antes del día 20 de cada mes evaluará inflación anual registrada es mayor o menor a lo acordado en la mesa paritaria”.