El Comando Unificado trabaja con vistas al fin de semana largo

El Comando Unificado trabaja en la coordinación de acciones orientadas a distintos eventos masivos programados para este fin de semana largo en nuestra ciudad, las cuales se sumarán a las labores preventivas que se vienen desarrollando de manera cotidiana. Entre otras cuestiones se determinó el inició del proceso de notificación, a los titulares de los comercios de los barrios San José y Los Arces, sobre la vigencia de la Ordenanza Nº 4293 que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas para consumo en la vía pública, teniendo en cuenta que en ese sector se realizarán los Carnavales Rafaelinos 2022.

Precisamente, desde el domingo 27, a las 6:00, hasta el lunes 28, a las 6:00, se realizarán cortes y desvíos de tránsito en el sector en donde se instalará el Corsódromo. Esto es: bulevar Lehmann, entre Romitelli y Baliño, y en las primeras cuadras de las siguientes perpendiculares: Culzoni y Mazzi, hacia el Oeste; Begnis, hacia el Oeste; Zurbriggen, hacia el Este; Frondizi, hacia el Oeste y Muniagurria, hacia el Este. Asimismo, a través de un llamado a la conciencia de la población se solicita no acudir con bebidas alcohólicas al mencionado evento de manera particular. En ese sentido, también se pide a quienes vayan al encuentro que no lleven espumas en aerosol ya que su uso pone en riesgo elementos que resultan costosos, entre ellos, los trajes que vestirá a cada integrante de cada comparsa.

Por otra parte, continuarán los controles fijos y móviles en distintos puntos de Rafaela y en los principales accesos. El trabajo de los agentes de la Guardia Urbana Rafaelina (GUR); Protección Vial y Comunitaria; Policía de la Provincia; Policía de Acción Táctica (PAT) y Policía de Seguridad Vial (PSV), con el apoyo del Centro de Monitoreo Urbano (CEMU), seguirá la línea que se viene trazando: velar por la seguridad de quienes conducen un vehículo o caminan por las calles, así como también de los bienes particulares y públicos. Finalmente, desde el Comando Unificado se sigue trabajando para ampliar el abordaje integral de cada problemática con recursos humanos y tecnológicos; sin dejar de contemplar la participación necesaria de la Justicia.



OPERATIVO DE TRANSITO

En el marco de la realización de los Carnavales Rafaelinos 2022, la Municipalidad de Rafaela dispuso un operativo de tránsito especial. De tal modo, desde la madrugada, puntualmente desde las 4 AM del domingo 27 y hasta aproximadamente las 6 AM del lunes 28, se realizarán cortes de tránsito en la zona donde se instalará el Corsódromo: bulevar Lehmann, entre Mazzi y Romitelli.

Se determinó el corte total del tránsito sobre bulevar Lehmann, entre Romitelli y Baliño, así como también en las primeras cuadras de las calles perpendiculares a dicho bulevar:

- (Oeste) Culzoni y Mazzi.

- (Oeste) Begnis y (Este) Zurbriggen.

- (Oeste) Frondizi y (Este) Muniagurria.

De esta manera, quienes transiten por bulevar Lehmann de Sur a Norte, deberán desviar su recorrido tomando Romitelli y continuando por Lavalle; y para ingresar al barrio Los Arces, deberán tomar Perón y continuar por 25 de Mayo -o la calle que deseen al oeste del corsódromo-. Quienes transiten en sentido Norte a Sur, deberán hacerlo tomando Baliño y continuando por Woodgate. Cabe destacar que dentro del Corsódromo, el municipio organizó la instalación de puestos especiales para bomberos, Ómnibus Sanitario y servicios de ambulancia que, ante cualquier inconveniente, estarán presentes para actuar. Los Carnavales Rafaelinos 2022 contarán con la presencia de siete agrupaciones de comparsas y batucadas de la ciudad, que estarán exhibiendo el resultado del trabajo ininterrumpido que realizan a lo largo de todo el año, acompañadas por animadores y animadoras que ofrecerán actividades para toda la familia. En caso de mal clima, se realiza el lunes 28 a la misma hora, y con los mismos operativos de tránsito y seguridad.