Docentes propusieron tres mociones de paro

En la tarde-noche de ayer, se llevó a cabo la asamblea departamental en la sede de AMSAFE Castellanos, donde los delegados de las escuelas de la ciudad definieron las mociones que deberán votar entre hoy y mañana en cada institución los docentes rafaelinos.

El clima de malestar percibido en el salón de reuniones de AMSAFE, luego de escuchar minuciosamente la oferta formulada por la administración provincial, fue evidente, ya que más allá de las aclaraciones hechas por el ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, para los docentes es inferior a la propuesta nacional. De esta manera, las mociones que surgieron luego del cónclave fueron realizar medidas de fuerza que van de 48 a 72 horas para las dos primeras semanas en caso de no llegar a un acuerdo definitivo con el gobierno provincial.

Moción 1: rechazar propuesta. No inicio. Paro de 48 hs (02 y 03/03) y de 72 hs (08-09 y 10/03) con asistencia a los lugares de trabajo.

Moción 2: Rechazar propuesta. No inicio. Paro 48 hs (02 y 03/03) con acciones locales. Si no hay nueva propuesta, paro 48 hs (08 y 09/03) con acciones provinciales.

Moción 3: Rechazar la propuesta. No inicio. Paro de 48 hs. (02 y 03/03) con acciones locales, paro de 72 hs (08, 09 y 10/03), con acciones provinciales

En tanto, los mandatos que surjan de la votación en el departamento Castellanos, serán llevados a la asamblea provincial que se concretará el próximo sábado. Lo cierto, es que el tiempo comienza a correr y una vez más abundan las excusas respecto al porque no se convocó antes a la mesa paritaria docente, entendiendo que la educación es prioritaria y que nadie se puede –luego de dos años de anormalidad- darse el lujo de perder días de clases. Por ahora, hay un gran interrogante en torno a cuál será la foto del miércoles 2 de marzo.

Al respecto, el delegado de AMSAFE Castellanos, Adrián Oesquer, manifestó: “En principio lo que esperábamos -más allá del ofrecimiento-, era haberlo podido discutir de alguna manera; en realidad un ofrecimiento que no se discutió, para eso está el ámbito paritario-este espacio de diálogo y discusión para lograr acuerdos y consensos; realmente no se dio”.

“Nosotros tuvimos durante este mes de febrero, más allá que hace desde enero que estamos solicitando la convocatoria para dar inicio a este diálogo, la primera convocatoria que se concretó el 16 donde se han determinado condiciones de trabajo para abordar las diferentes temáticas. La siguiente reunión fue la del martes 22, donde se ha hecho una propuesta salarial para todo el año 2022, que como decía antes no se ha discutido y es la propuesta del gobierno, en la que no está contemplando muchas de las solicitudes que había hecho en el primer encuentro el gremio y que representan las inquietudes de los docentes”, planteó el delegado.

Oesquer recordó, que “en un comunicado de prensa de la semana anterior, habíamos dejado en claro que el aumento salarial debía recuperar el poder adquisitivo para activos y jubilados, con la premisa de que ningún docente esté por debajo de la línea de pobreza. Nosotros hoy tenemos prácticamente toda la escala salarial por debajo de esa línea (línea que se determina con el costo de la canasta básica total) y no estaríamos recuperando esta premisa con el incremento propuesto por el gobierno, que otorga el 17,5% para el mes de marzo, es decir que estaríamos percibiendo recién en abril el primer incremento salarial. El último lo tuvimos en el mes de enero, correspondiente a la pauta salarial 2021, donde ya se registró un 3,9% de inflación, en febrero vamos a tener otro tanto, con lo cual vamos a tener que transcurrir todo este tiempo sin una actualización y perdiendo más poder adquisitivo”.

“Faltan muy pocos días de cara al inicio de las clases; tenemos dos días hábiles de cara al fin de semana, luego dos días feriados y el comienzo estaba previsto para el 2 de marzo. Por eso, nosotros habíamos pedido anticipar las reuniones para lograr acuerdos antes y que no peligre la apertura del ciclo lectivo 2022. No sabemos qué va a ocurrir, ya que son las bases quienes van a votar y definir lo que suceda”, explicó el representante de AMSAFE Castellanos.

“Los reclamos que se llevan a la mesa paritaria por parte de los miembros paritarios, surgen de los reclamos de nuestras bases y esos siempre se respetan.



CUMPLIR CON EL PROTOCOLO

En cuanto al proceso que se está llevando a cabo en estos momentos en cada escuela, con los alumnos con trayectorias débiles o intermitentes, Oesquer indicó que “siempre la premisa sigue siendo cumplir con el protocolo, porque seguimos estando en pandemia pese a que hayan bajado los casos y haya un importante número de vacunados. Necesitamos que se sostengan todas las medidas de cuidados dentro de las instituciones educativas, para poder hacer realidad esto que se plantea y que tiene que ver con escuelas seguras”.