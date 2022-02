Visita por las instalaciones del campus universitario

El Intendente Luis Castellano y el Rector de la UNRAF, Rubén Ascua, mantuvieron este miércoles un encuentro y coincidieron al referirse en los desafíos a futuro, en el impacto urbano y de movilidad que va a provocar el funcionamiento pleno de la universidad y de cómo se viene trabajando, de manera coordinada, en pos de seguir potenciando el sistema universitario rafaelino y los programas de empleo enfocados en los más jóvenes.

Del encuentro y posterior recorrida por el campus de la UNRaf se hicieron participaron su Rector, Rubén Ascúa; la vicerrectora, María Cecilia Gutiérrez y demás autoridades de la institución académica. También fueron parte el Intendente; Luis Castellano; el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti; el secretario de Desarrollo Urbano y Metropolitano, Diego Martino, la secretaria de Educación, Mariana Andereggen y la secretaria de Obras y Servicios Públicos, Bárbara Chivallero.

Al cabo de la visita, Rubén Ascua, hizo un balance de la reunión mencionando que “fue muy positiva ya que pusimos sobre la mesa una serie de temas, algunos con más urgencia que otros, por ejemplo el lanzamiento de un nuevo ciclo de la Escuela Municipal de Oficios y su complementación con nuestra Escuela Universitaria de Capacitación Profesional, ambos enfocados en la tarea que viene realizando la municipalidad que es la inserción laboral, en particular, de los jóvenes. Labor muy meritoria y por eso nosotros nos sumamos a colaborar, desde la Universidad, a través de la capacitación profesional”.

Otro de los temas abordados fue la colaboración mutua y la asistencia que desde la Universidad y desde la UNraf Tec se está dando en todo lo que es digitalización, en particular en lo relativo al proceso de habilitaciones. “Así que seguramente en esta primera parte del año se va aponer en marcha este nuevo sistema que va a plantear una nueva manera de proceder para mitigar los problemas de la burocracia y de las formalidades”, resaltó Ascua.



EL ACCESO AL CAMPUS

Un tema de mediano plazo es el acceso al campus. Dado que se está previendo iniciar las actividades para este año con la vuelta a la presencialidad, es importante la planificación de los accesos, y a su vez también, la vinculación con el resto de la ciudad. También se está y promoviendo la vacunación sin pase sanitario desde la Universidad Pública y es por ello que se está analizando la posibilidad de que la UNRaf se sume como un potencial vacunatorio móvil dirigido a docentes, no docentes y fundamentalmente, a los alumnos.



LAS OBRAS EN EL PREDIO

Según se pudo apreciar en la recorrida por el lugar, la fachada y el primer edificio del campus ya están concluidos y ahora se avanza con el proceso de construcción del edificio 2, dedicado a actividades académicas y de gestión y del edificio 3, dedicado exclusivamente a aulas diseñadas post pandemia. Los avances de obra son significativos y en palabras del Rector “esperamos que en la segunda parte de este 2022 podamos estar inaugurando el edificio 3 y en el 2023 el edificio 2 que ya tiene una magnitud de aproximadamente 4000 metros cuadrados y que para tener como punto de referencia es cuatro veces más grande que el edificio que ya tenemos construido y en uso”.

De modo tal que una vez terminada la obra de las aulas se va a poder ir albergando a una creciente cantidad de alumnos, paulatinamente, y en consonancia con los accesos y la seguridad que requiere ese tipo de movilidad cuando hay una masividad importante que es lo que se espera para esta universidad. “En la segunda parte de este año vamos a tener un incremento en los movimientos de gente en el campus y en el 2023, seguramente, va ser bastante más intenso”, completó Rubén Ascua.

También Luis Castellano hizo uso de la palabra para referirse a diversos temas, uno de ellos la forma en como se viene trabajando con programas y de forma coordinada con la UNRaf, en función de seguir fortaleciendo el sistema universitario de la ciudad. “Tenemos varios desafíos y proyectos enfocados en fortalecer todo lo que tiene que ver con los oficios. Nosotros estamos trabajando desde el municipio, junto con el gobierno provincial y nacional en el fortalecimiento de programas de empleo y en la finalización de la escuela secundaria para poder insertar a esos jóvenes en el mercado laboral y UNRaf va a acompañar, ahora ya desde lo universitario, con carreras de oficios. Eso nos parece muy auspicioso para trabajar de forma coordinada. Otro desafío tiene que ver con la circulación en función del arribo de alumnos, seguramente, en el segundo semestre de este año donde va a tener un impacto urbano y en la movilidad”.



SISTEMA DE HABILITACIONES

“Tenemos además un proyecto muy avanzado que lo presentaremos pronto, de digitalización y modernización de todo lo que es el sistema de habilitaciones municipales. En esto están trabajando nuestros equipos para facilitarle a todo aquel emprendedor que quiera instalar un comercio, una empresa, una industria, que pueda hacerlo de la manera más ágil posible y que encuentre en el estado a alguien que quiere potenciarlo y no que le pone trabas”.



ESQUEMA COMPLETO

Y RECORRIDA

“Hablamos también de una idea, pero que antes de implementarla tenemos que elevarla y evaluarla en el marco del Consejo Universitario de Rafaela (CUR) para que toda aquella universidad que quiera hacerlo, pueda adherirse. El proyecto consiste en poder trabajar con la vacunación en distintas universidades. En el caso de UNRaf se manifestó muy a favor de esto y colaboraría. Claramente pudiese ser un lugar donde podamos desarrollar el proceso de vacunación y masificar este esquema dentro de los jóvenes”. “Aprovechamos el final de la reunión para recorrer el campus, vimos las obras en marcha y la verdad es de altísimo impacto lo que está sucediendo en ese sector de la ciudad, que lo tenemos planificado como un espacio educativo y recreativo. Estamos muy ilusionados con esta Rafaela y con este proceso de transformación que va teniendo la ciudad de cara a sus 150 años y también a un futuro inmediato. Ésta es la puerta de entrada Sur de la ciudad y ahí está, nada menos que, la Universidad Nacional de Rafaela, lo cual implica una señal muy clara del lugar donde ponemos a la educación y donde el Gobernador pone a la educación, porque este es proyecto que ha sido gestado a partir de él”, destacó el Intendente.