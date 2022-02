El Cine Belgrano anuncia su cartelera

El Cine Teatro Municipal Manuel Belgrano anuncia su cartelera para la última semana de febrero, culminando de este modo el mes de su 65º aniversario. Desde el viernes 25 de febrero al martes 1 de marzo habrá tres funciones diarias con dos continuidades y un estreno.

En el horario central de las 21:30, continúa uno de los films más pedidos por el público habitué de la sala: “Licorice Pizza”, la más reciente cinta de Paul Thomas Anderson con tres nominaciones para los premios Oscar. Una historia de amor poco convencional que atrapa a la audiencia con risa y dulzura.

La historia de los estudiantes Alana Kane y Gary Valentine va creciendo, explorando y atravesando el traicionero camino del primer amor en el Valle de San Fernando en 1973. Gary sueña con conquistar el amor de Alana, aunque ella sea unos años mayor. Todo cambiará cuando, a raíz de tener un aplaudido papel en el teatro, se convierta en un actor famoso.

La película ha obtenido un gran número de nominaciones en importantes gremios como los BAFTA, los Critic’s Choice Awards y los Golden Globes además de las 3 nominaciones a los premios de la Academia, incluyendo Mejor Película y Mejor Director para Paul Thomas Anderson.

Además de cualquier aspecto técnico que se pueda destacar, el talento que esta cinta reúne es de primer nivel, con apariciones de Sean Penn, Bradley Cooper, John C. Reilly y Maya Rudolph. De la misma forma, Alana Haim, hace su debut actoral con esta película.



Segmento familiar

En el horario de las 18:00, se proyectará por segunda semana consecutiva, la película animada “Corazón de fuego”. La misma retrata el fascinante mundo de los bomberos, centrado en una joven atravesada por el amor a ese oficio.

Georgia Nolan sueña con ser la primera mujer bombero del mundo, pero todos quieren convencerla de que esa no es una profesión para chicas. Cuando, años más tarde, un misterioso pirómano comienza a sembrar el pánico en Broadway, surgirá la oportunidad que siempre ha estado esperando. La investigación es asignada al bombero retirado Shawn, el padre de Georgia. Desesperada por ayudar a su padre y salvar su ciudad, Georgia se disfraza de chico y se une a un pequeño grupo de bomberos inadaptados que van a poner todo su corazón en detener al pirómano.

La entrada general ambas películas es de $400.



Estreno nacional

Por último, como novedad para esta semana, Espacio INCAA Cine Belgrano estrenará “Una sola noche”, con dirección de Luis Hitoshi Díaz y las actuaciones de Emilia Attias y Naím Sibara. La misma se podrá ver a las 20:00 y es apta para todo público, con reservas.

Es un film romántico acerca de dos extraños que coincidirán durante una sola noche. Ninguno espera nada de ese día. Lo que aún no saben es que están por vivir un encuentro que podría torcer sus destinos para siempre.

Espacio INCAA tiene un costo de $100 las entradas generales y descuento a jubilados y estudiantes: $50.