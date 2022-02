"Ni uno menos" acampó en Legislatura provincial

El martes 22 pasado, a partir de las 9.00 de la mañana bajo la convocatoria de la agrupación "Ni uno Menos Santa Fe", a la cual adhiere Verdad y Justicia Rafaela, se realizó un acampe frente a la Legislatura de Santa Fe -Av. General López al 3000 de la capital provincial- para reclamar contra las falsas denuncias de género y la justicia con tintes ideológicos.

"Si sos víctima de denuncias falsas o tenés un ser querido pasando por algo así -decía la invitación en redes sociales para participar de la protesta- sumate y juntos digamos basta de corrupción en el Poder Judicial (sic)", se podía leer.

Esta convocatoria ya había sido anunciada en Rafaela el 8 de febrero pasado, cuando las mismas agrupaciones también habían realizado un acampe similar y con los mismos pedidos en la vereda de calle Alvear de los Tribunales de Rafaela.

De la protesta participaron distintas agrupaciones que luchan por la misma causa. Las principales que coinciden en esta lucha son: "Ni uno menos Santa Fe", "S.O.S Hombres", "Justicia por Miguel", "Docentes y profesores autoconvocados de Santa Fe", "Ley Alejo", "Rosario Feliz" y "Padres y Abuelos Separados del Vínculo de sus Hijos y Nietos (PAyAB)".

Durante el acampe se entregaron volantes y se leyó un petitorio, de igual modo que lo realizado en Rafaela el 8 de febrero pasado, en esta ocasión para ser entregado en ambas cámaras de la Legislatura provincial. La iniciativa fue en forma pacífica y no se registró ningún tipo de incidente.



QUE RECLAMAN

Todas estas organizaciones tienen como objetivo hacer visibles falsas denuncias realizadas por mujeres, quienes con un simple relato pueden hacer detener a hombres, con la destrucción familiar que ello implica; y asimismo poner de manifiesto el sufrimiento de las familias y muy especialmente de los niños ante estas situaciones cada vez más reiteradas.

"Nací para ser libre, no para ser escrachado, encarcelado ni condenado por una falsa denuncia de una mujer" decían los mensajes que circularon por redes sociales. Otros de ellos expresaban: "La injusticia es humana, pero más humana es la lucha contra la injusticia". "La violencia no tiene género… la mujer también miente por odio".

Los manifestantes estaban acompañados por el Dr. Marcos Barceló, abogado penalista de la ciudad de Santa Fe; y cuentan con el apoyo -estuvo presente en el acampe en Rafaela- del diputado provincial Juan Domingo Argañaraz, del bloque "Somos Vida y Familia" de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe.

Algunos de los principales postulados que conforman el eje de estas manifestaciones son los siguientes.

* "¿Sabías que dos de cada tres denuncias de abuso sexual o de violencia de género son falsas?... -según un estudio realizado por el Conicet (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) en el año 2000-".

* "¿Sabías -continuaba otro- que un gran porcentaje de las cárceles santafesinas como así también la Alcaidía de nuestra ciudad [de Rafaela] están pobladas por presos en prisión preventiva o condenados por violencia de género o abuso sexual?".

* "¿Sabías que se les efectúa Cámara Gesell a chicas mayores de edad que se expresan libremente en las redes y que podrían declarar en un juicio como corresponde?".

* "¿Sabías -continuaron- que ni bien una mujer realiza una denuncia pasa a ser inmediatamente víctima y el hombre pierde su libertad como así también su derecho a Defensa?".

* "¿Sabías que los jueces en las audiencias responden que le tienen que creer a la víctima porque es mujer, siendo más importante la palabra de la denunciante que todas la pruebas presentadas por la Defensa?". "¿Sabías que hombres terminan siendo condenados solo por un relato, con condenas de hasta veinte años? (sic)".