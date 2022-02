Gonzalo Lencina sobre su debut en la red con la “Crema” y el empate ante Dálmine

Gonzalo Lencina es un cordobés de Alta Gracia que pertenece a Belgrano de Córdoba, la última temporada estuvo a préstamo en Gimnasia de Jujuy, donde jugó prácticamente todos los partidos, y ahora vino a Atlético de Rafaela para ser alternativa del ‘Taca’ Bieler en la ofensiva celeste. O acompañarlo, como ocurrió el último domingo cuando la ‘Crema’ tuvo que salir en busca del partido y Forestello lo mandó a cancha.



“Haber podido anotar mi primer gol en Atlético es algo muy positivo, me sirve mucho, me da mucha confianza, para todo delantero siempre es importante convertir, estoy muy contento por eso y creo que voy a aprender muchísimo en este club”, contó Lencina tras el 1 a 1 ante Villa Dálmine, por la segunda fecha de la Primera Nacional.



En relación al desarrollo del juego, el delantero de 24 años señaló: “En el PT tuvimos como para hacer dos o tres goles, son cosas del fútbol, ellos llegaron una vez y nos embocaron. En el ST se vio un equipo distinto, lo fuimos a buscar, generamos un montón de situaciones y por eso llegó el gol”.



En relación a las primeras dos presentaciones, y la diferencia que pudo notarse entre un partido y el otro, Lencina observó: “Creo que mejoramos bastante, laburamos muy bien en la semana para que se vea. Fuimos otro equipo, dominador, que salió a buscarlo, se notó y una lástima que no nos pudimos quedar con los tres puntos en casa. Tratamos todo el partido, ellos llegaron muy pocas veces, merecimos el triunfo, no se nos dio pero ahora vamos a ir a buscar los tres puntos de visitante. Uno se queda con el trabajo del equipo que lo fue a buscar y creo que lo merecimos ganar”.



En un torneo tan largo como esta temporada 2022 la prioridad es sumar, y de local no dejar escapar puntos. La media indica eso.



“El punto tiene un sabor a poco porque intentamos muchísimo, fuimos muy superiores. Creo que si abríamos el marcador primero nosotros hacíamos bastantes goles, el fútbol es así. Nos vamos con un sabor medio amargo pero esto es largo, recién empieza y tenemos que tratar de hacernos más fuertes todavía en casa y tratar de volver con los 3 puntos de visitante”, cerró Gonzalo Lencina.