En Madrid, fue empate

BUENOS AIRES, 24 (NA). - El Atlético de Madrid del entrenador argentino Diego "Cholo" Simeone igualó ayer 1 a 1 como local con el Manchester United de Inglaterra en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, por lo que la serie sigue abierta.

El "Colchonero", que contó con Ángel Correa de titular y con Rodrigo De Paul en el banco de suplentes, aunque no sumó minutos, se puso en ventaja rápidamente con un gol de João Félix a los 7 minutos del primer tiempo.

No obstante, a diez minutos del final del partido, el ingresado Anthony Elanga lo igualó para el conjunto del delantero portugués Cristiano Ronaldo, que definirá la serie en Old Trafford.

La revancha será el martes 15 de marzo en territorio inglés desde las 17:00, cuando ambos equipos buscarán un triunfo que los deposite en los cuartos de final de la Champions.

Por la misma instancia de la competencia, el Benfica de Portugal, con el defensor Nicolás Otamendi desde el arranque, empató 2 a 2 con el Ajax de Holanda del marcador central Lisandro Martínez -titular- y el lateral izquierdo Nicolás Tagliafico - entró en el complemento-.

La vuelta, en tanto, será en el mismo día y horario que el choque entre el Atlético de Madrid y los "Diablos Rojos".