Gran paso para el fútbol femenino de Atlético

La Crema competirá en el torneo de la Primera C, certamen que es organizado por AFA.

Lo que a principios de año era un objetivo, en las últimas horas finalmente quedó confirmado. El fútbol femenino de Atlético de Rafaela, multicampeón en la Liga Rafaelina de Fútbol, participará durante este 2022 en el ámbito de la Asociación del Fútbol Argentino.

El plantel comandado por Juan Wabeke formará parte de la Primera "C", categoría que el año pasado tuvo un encuentro definitorio en el Estadio Monumental entre Newell's Old Boys de Rosario y Belgrano de Córdoba.

Sin dudas que será un gran desafío para las Cremosas, quienes desde principio de mes se vienen preparando para afrontar un año que vendrá cargado de competencias, pero con el objetivo de dejar bien alto el nombre de la institución.

El torneo comenzaría a disputarse en la primera semana de abril y serán 26 los clubes participantes. Atlético deberá enfrentarse a Berazategui, Cañuelas, Cambaceres, Laferrere, Lamadrid, Ituzaingó, Newell’s Old Boys de Rosario, Nueva Chicago, Quilmes, San Martin de Burzaco, Sportivo Italiano, Talleres de Remedios de Escalada, Tigre, Trocha de Mercedes, Country Canning, Villas Unidas, Argentino de Merlo, Chacarita Juniors, Midland, Arsenal, Sacachispas, Sportivo Barracas, San Luis FC de San Luis, Deportivo Maipú de Mendoza y Juventud Unida.