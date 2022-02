El Federal A resuelve cómo se jugará el campeonato

Este jueves el Consejo Federal tiene prevista una reunión con los representantes de los clubes del Federal A para determinar la forma de disputa y detalles del torneo 2022 que arrancará en marzo. En ese campeonato donde estará participando Unión de Sunchales en representación de la Liga Rafaelina, el domingo pasado se determinaron los cuatro ascensos, que fueron para Atlético Paraná, Argentino de Monte Maíz (Córdoba), Liniers de Bahía Blanca y Juventud Antoniana de Salta.

El caso del equipo cordobés es el más sorprendente, ya que se trata de una comunidad pequeña y un club que prácticamente no tenía presencias en competencias a nivel nacional, de hecho fue su primer Regional.

Tras el 1 a 1 en los noventa minutos con Rivadavia de Lincoln, Alexis Bonet vivió su tarde de gloria en la cancha de Atlético Carcarañá, al tapar dos penales y convertir también el disparo definitivo que le permitió festejar el ascenso. Por la misma vía venía de eliminar en la fase anterior a General Paz Juniors.

Sebastián Montivero es el entrenador y uno de los artífices de tamaño logro, en un club que aún no posee una página en Wikipedia. Un dato no menor: en 2014, el pueblo sufrió una inundación y el agua llegó hasta los travesaños de la cancha de Argentino. Todo el sacrificio y cada granito de arena que fueron sumando de a poco quedaron desplazados. De la mano de los hinchas y de nuevos dirigentes, el club pudo salir adelante y hoy vive un momento histórico.

Casi 300 kilómetros lo separan de Córdoba Capital. Monte Maíz se encuentra al sudeste de la provincia mediterránea, en el medio de Río Cuarto y Rosario. La actividad agrícola es la principal de esta pequeña ciudad de unos 10.000 habitantes.

De todos modos, Monte Maíz no será la localidad más pequeña jugando el Federal A. Esa particularidad sigue siendo para Pronunciamiento, el pueblo entrerriano del DEPRO, que ascendió en 2015 y se mantiene con aproximadamente 3.200 habitantes en esa población.



ESTE AÑO, PREMIO ESCASO

No habrá cambios a la ya conocida resolución del Comité Ejecutivo de AFA, el torneo contará con 1 ascenso y 4 descensos. Así quedará especificado en el reglamento. La posibilidad de una "promoción" que otorgue una chance más de ascenso hoy parece difícil, pero, de darse, será resolución del propio Comité con los torneos en disputa.

La fecha de comienzo del torneo se mantiene para el 20 o 27 de Marzo. Para tener una mejor organización, la fecha del 27 es la que corre con mayor ventaja en la previa, pero si los clubes en votación deciden iniciar el 20/3, existe la posibilidad que los recién ascendidos no disputen la fecha 1 quedando libres o postergando su primer encuentro según corresponda.