Comenzó la concentración de la selección de ciclismo

Arrancó este miércoles la concentración de la selección argentina de pista en el Club Ciclista de Rafaela, con la presencia de corredores locales y de varias provincias, quienes hasta el domingo trabajarán, en doble turno, a las órdenes del entrenador Daniel Capella (Walter Pérez no pudo venir ya que está al frente de un equipo en la Vuelta a Mendoza).

«Una vez más estoy agradecido que mi casa, el Club Ciclista, reciba otra vez a la selección argentina. Estamos arrancando el año, que será largo, donde nuestro principal foco está puesto en el mes de octubre», expresó Capella a modo de introducción en la descripción de esta planificación de actividades con los deportistas que intentarán ganarse un lugar para los compromisos internacionales de 2022.

Explicó que la idea principal de esta primera concentración pasa por «juntar a los corredores, que están saliendo de la pretemporada, hay mucho gimnasio en este tiempo con trabajos de fuerza, que son duros. No buscamos una puesta a punto ni nada que se le parezca, sino encontrarse, entrenar juntos y motivarse para lo que vendrá en el año, y tratar de ir coordinando algunos trabajos en equipo, sobre todo las disciplinas que mas resultados hemos logrado el año pasado como la velocidad por equipos».

Destacó que el grupo tiene un buen complemento entre jóvenes y experimentados, tanto en damas como varones, sabiendo que el área velocidad «no es de las mas populares y por eso buscamos juntarlos a todos, entrenar y medirse, y disfrutar de lo que les gusta».

En mujeres, junto a la local Natalia Vera, están entrenando la entrerriana Milagros Sanabria, la santafesina, de Santo Tomé, Adriana Perino, y la neuquina Abril Garzón. No pudo venir la bonaerense Valentina Luna.

En cuanto a los varones, con Yoel Vargas, también se encuentran los cordobeses Leandro Bottasso, Franco Victorio y Matías Vietto; los bonaerenses Juan Castillo y Gonzalo Seoane; el puntano Lautaro Bazán, el santafesino (de Malabrigo) Ivar Bordón; y el santiagueño Roberto Rey. Por un problema de salud no pudo viajar el bonaerense Lucas Vilar.