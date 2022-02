El costo de la auditoría externa al Municipio excede en mucho el presupuesto y su realización está en duda

Vale recordar que en esta oportunidad el objetivo es examinar el destino de los recursos propios del Estado local y los ingresados por aportes nacionales y provinciales que se volcaron a la atención de la pandemia el año anterior.

Luego de la convocatoria de rigor, el pasado 31 de enero, se procedió a la apertura de sobres con las propuestas técnicas y económicas, y hubo un solo oferente, el CPN Leandro Chavarini, de la ciudad de Santa Fe, precisamente quien realizó la primera Auditoría Externa al municipio.

Esta vez, el profesional cotizó sus honorarios en la suma de $ 1.650.480, contra los $ 620.730, que estaban dispuestos en lo presupuestado.

Chiavarini cotizó su pretensión económica en función de las hora de trabajo que le demandará la ejecución total de la auditoría, señalando que necesitará 552 horas de labor a un costo de $ 2.990 la hora, que se distribuirán en 4 meses, plazo que ya no podrá cumplirse porque el próximo martes comenzará marzo y los resultados y conclusiones del exámen debe entregarse el 31 de mayo.

Hay que aclarar que es el Concejo municipal es la instancia encargada de aprobar la oferta del auditor siempre y cuando, primero se ajusten a las "especificaciones técnicas” indicadas y en los términos y plazos dispuesto y se especuló que el tema podría incluirse para su tratamiento en sesión extraordinaria, pero no fue así.

Lo cierto y concreto es que febrero está llegando prácticamente a su fin y recién la semana que viene esta situación podría tener una resolución cuando se encuentren los ediles integrantes de la Comisión de Seguimiento de la Auditoría con la secretaria de Auditoría, Evaluación y Transparencia, Cecilia Gallardo y propio contador Chiavarini para tratar de encontrarle un salida.

De acuerdo a la información a la que pudo acceder La Opinión las dudas están centradas en el plan de auditoría que propuso el oferente y la cantidad de horas que necesita para llevarlo a cabo.

Entre las alternativas posibles que se barajan es que el profesional baje la cotización de sus horas sin que la revisión de las cuentas pierda calidad o que las mantenga y se reduzca la magnitud de la evaluación, pero brinde un acabado análisis sobre la correcta asignación y destino de los recursos públicos.

Cabe mencionar que si bien el presupuesto con el que se trabaja es de $ 620.730, el Concejo puede autorizar un monto mayor, tal como lo hizo el año pasado, aunque la diferencia era mucho menor.

De todas maneras, no habría que descartar que no se llegue a un acuerdo y la auditoría externa quede sin efecto, aunque la intención, al menos de los concejales y el Municipio, es flexibilizar todo lo que se pueda para llevarla adelante.







HISTORIA ACCIDENTADA

A mediados de 2019, la oposición en el Concejo (Juntos por el Cambio y PDP, en el Frente Progresista) impuso su mayoría y aprobó la Ordenanza N° 5097 por la que se estableció la realización de auditorías contables externas anuales sobre aspectos presupuestarios, patrimoniales, financieros y de gestión del Gobierno local.

La Ordenanza votada faculta al Departamento Ejecutivo a “contratar este servicio que estará a cargo de profesionales independientes” como también a la imputación presupuestaria que demande su ejecución.

Igualmente, la norma contempla que el Servicio de Auditoría Externa también deberá brindar un informe pormenorizado el cual deberá ser presentado ante el Concejo Municipal y el Departamento Ejecutivo Municipal.

En cuanto a la recopilación de datos, la norma establece que los auditores podrán recabar “información a los funcionarios municipales, incluido los Secretarios y el Intendente, consultar archivos electrónicos, en papel y toda la documentación necesaria para lograr formarse la opinión de la auditoría”.

Más tarde, se le introdujeron modificaciones a la Ordenanza que le da marco a la auditoría externa y se agregaron dos artículos. El primero fue la creación de la Comisión de Seguimiento, que actualmente está conformada por los concejales Brenda Vimo, Leonardo Viotti, Lisandro Mársico y la Secretaría de Auditoría, Evaluación y Transparencia, instancia que tiene a su cargo el análisis del informe presentado en cada oportunidad. Por el segundo se facultó al Concejo para la selección de los temas a auditar a partir del año 2021.

Vale recordar que el debut de la evaluación no fue el mejor en 2020 porque la pandemia de coronavirus, por un lado, hizo que se retrase su inicio y, como consecuencia de la emergencia sanitaria los recursos que se destinaron no fueron los adecuados y se tuvo que realizar un trabajo limitado y no se pueda llevar a cabo un trabajo integral que abarque a todas las reparticiones sensibles de análisis y sólo se examinaron algunas áreas de la gestión municipal.

La auditoría correspondiente al pasado año tampoco se pudo realizar en el plazo previsto por distintos motivos por lo que en este 2022 se realizarán dos: la que está en marcha y debe definirse si se hará, debe concluirse a mitad de año y la tercera que deberá estar lista a fin de año.





EL OBJETIVO

El alcance establecido para la segunda auditoría externa está expresado en el artículo 1° del Pliego de bases y condiciones generales, donde se determina que se deberán “analizar los siguientes temas: Recursos Ingresados por Aportes de la Nación y/o Provincia, Recursos Ingresados por Donaciones, Programas y/o Acciones presupuestadas que dejaron de ejecutarse o se sub-ejecutaron, Estructura de Gastos, Gastos en Recursos Humanos y Materiales y Subsidios, Fondos y/o Aportes destinados a diferentes Instituciones para solventar y atender la emergencia sanitaria, social y alimentaria derivadas de la Pandemia de COVID-19”.