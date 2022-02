Preocupación por la situación en Ucrania

BUENOS AIRES, 23 (NA). - El gobierno de Alberto Fernández se expresó ayer formalmente por primera vez sobre la situación de Rusia y Ucrania, y manifestó su "preocupación por el desarrollo de la situación" en la zona.

"La República Argentina expresa su preocupación por el desarrollo de la situación generada en Ucrania. El Gobierno argentino reafirma la necesidad de que todas las partes involucradas avancen en una negociación diplomática que permita una salida política a la creciente tensión en el este de Ucrania, a fin de mantener la paz y la seguridad internacionales", subrayó la Cancillería.

En un breve mensaje, el Ministerio de Relaciones Exteriores que conduce Santiago Cafiero señaló que el país "apela a todas las partes involucradas a resolver sus diferencias a través del diálogo, con apego a los principios de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, la solución pacífica de las controversias, el no uso de la fuerza entre estados y con pleno respeto de los derechos humanos".

El Gobierno no se refirió directamente a Rusia ni a Estados Unidos, dos países con los que hace equilibrio en su relación.

La crisis en Ucrania llega en un momento incómodo para el Gobierno, que se encuentra negociando el acuerdo con el FMI, donde los Estados Unidos juega un rol central.

A su vez, el presidente Alberto Fernández viene de visitar Rusia donde reunió con el propio Vladimir Putin y en el que se habló de afianzar la asociación estratégica entre ambos países.

En este contexto, el gobierno estadounidense que lidera Joe Biden calificó la iniciativa rusa sobre Ucrania como una invasión, la cual fue criticada también por países de la Unión Europea.

En su reciente reunión con Putin, a principios de mes, Alberto Fernández no hizo mención al conflicto ucraniano que ya se había desencadenado, con advertencias de Biden y la OTAN sobre la presencia militar rusa y una eventual invasión a su país vecino.