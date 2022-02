Moriatis defendió uno de los cambios en TN

En la semana del comienzo del Campeonato Argentino de Turismo Nacional, en Bahía Blanca, se conoció el nuevo Reglamento Deportivo que generó algunas voces en contra, entre ellos Leonel Pernía, sobre el hándicap de peso por performance que se aplicará en 2022.En diálogo con Campeones, Emanuel Moriatis, el presidente de la Asociación Pilotos Automóviles Turismo (APAT), la entidad que rige los destinos del TN desde 1963, explicó cuáles fueron las razones de la Sub Comisión Técnica de la categoría. «Lo que se hizo por un pedido de la Sub Comisión Técnica fue incrementar los kilos al ganador. Queremos cortar con el ‘Reglamento Abierto’, y lo que nos sugirieron es evitar tocar el Reglamento Técnico«, indicó Moriatis, haciendo referencia a los ajustes que se realizan en los diferentes motores con las variantes en la brida para equiparar la performance de las marcas.El titular de APAT dejó en claro que -en su opinión- no se ha hecho un cambio importante en lo reglamentario. «En realidad es el mismo sistema que se usa hace años. No inventamos nada. Hablé con varios pilotos y todos estaban a favor. Todo el mundo sale a fondo y para ganar. Un podio no se negocia«, destacó. «Prefiero este sistema de lastre y no dar vuelta la grilla. Quédense tranquilos que seguirá siendo el mismo espectáculo que brinda siempre Turismo Nacional«, aseguró Moriatis sobre el nivel competitivo que tiene la categoría en cada pista.