La Fórmula 1 empieza con los ensayos en Montmeló

La nueva era de la Fórmula 1 se inicia desde hoy y hasta el viernes en el Circuit de Barcelona-Catalunya (Montmeló), en unos entrenamientos de pretemporada en los que distintas escuderías pondrán a prueba los cambios reglamentarios. A diferencia de otros años en los que Montmeló era el circuito elegido por los equipos para llevar a cabo los ensayos oficiales, esta vez el foco lo tendrán los días de pruebas en Bahrein (del 10 al 12 de marzo), previos al inicio del Mundial 2022, que se hará una semana después en el mismo escenario.

Habrá dos tandas, una de mañana y otra vespertina, sin límite de vueltas para los pilotos y recién sobre el final de la jornada la categoría entregará los tiempos oficiales: no habrá público ni televisión, informó la agencia DPA. "Se esperan también condiciones climatológicas distintas para cada una de las jornadas, lo cual puede ser de gran utilidad para probar distintos escenarios", apuntó el circuito en un comunicado.

A partir de los cambios incorporados al reglamento, con los que se persigue dotar de mayor paridad a los equipos, los autos se verán muy diferentes a los de 2021, cuando se consagró el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) en la última carrera del torneo. Ayer hubo dos escuderías (Haas con el piloto ruso Nikita Mazepin; y McLaren, con el británico Lando Norris) que hicieron el "shake down" de sus monoplazas, el VF-22 y MCL36 respectivamente; y también estuvo Ferrari con el español Carlos Sainz Jr.



NO PODRÁ ENTRAR EL EQUIPO DE ANDRETTI

Según un portavoz de la Federación Internacional del automóvil en declaraciones a"‘The Race"’, comentó que la FIA no acepta el pedido del equipo Andretti Motorsports para ingresar como el undécimo equipo en la F1. "La FIA no está actualmente en posición de considerar o comentar ninguna expresión de interés o solicitudes recibidas de potenciales nuevos equipos participantes en el Mundial de Fórmula 1”, fueron las palabras exactas desde el organismo.Fórmula 1 y Liberty Media como propietarios de los derechos son en definitiva quienes deben valorar este tipo de entradas.

De acuerdo con los últimos reportes, la FIA no estaría en contra de acoger a un undécimo equipo en el campeonato, pero necesitaría un argumento lo suficientemente serio como para valorar la petición y que se abra un proceso de inscripción formal en su seno. Así, a pesar de la buena noticia que sería contar con el apellido Andretti en el Mundial, parece que la posición de la FIA va a tener que variar aún para que la petición de Michael Andretti sea una realidad.