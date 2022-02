Día de la esterilización animal

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Ayer, el Municipio, considerando que en la fecha se recordaba el Día Mundial de la esterilización Animal, difundió detalles de la tarea y los servicios que al respecto se brindan desde el gobierno local. Informe que reproducimos seguidamente.

La tarea de cuidar a las mascotas es una responsabilidad de las personas, y ese cuidado no es solo el alimento y el hogar, sino también la planificación y control de la natalidad de estas. Es por eso que desde 1995, cada último martes del mes de febrero, se celebra el Día Mundial de la Esterilización Animal.

El control de la reproducción de las mascotas es un acto de total responsabilidad y, además, ayuda a la salud de los animales evitando futuras enfermedades. Cabe recordar que el abandono de crías de animales por nacimientos no deseados se considera delito y está penado por la Ley.

Recordá que Desde el Centro de Salud Animal trabajamos para que la salud de tu mascota sea lo primordial. No dudes en realizar tu consulta a nuestros profesionales!

Solicitud de turno

* Ingresando a la página web: www.sunchales.gob.ar/banner Calle Cero.

*Centro de Salud Animal, de lunes a viernes, de 6 a 13 horas o llamando al teléfono 15437132

*SIAC 147, de Lunes a Viernes, de 7 a 14 horas.