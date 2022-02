Participación en el campamento de Igualdad

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Reproducimos seguidamente un parte de prensa difundido por Igualdad Sunchales.

Jóvenes de Sunchales participaron del tercer campamento de Igualdad. Con representantes de toda la provincia, fueron dos jornadas de charlas, debates y capacitaciones sobre los temas que marcan la agenda de nuestros jóvenes.

El diputado Rubén Giustiniani y la diputada Agustina Donnet (Bloque Igualdad) estuvieron junto a jóvenes de toda la provincia en un nuevo Campamento de Igualdad. Además, el campamento contó con la presencia del abogado ambientalista Enrique "Quique" Viale, quien junto a los participantes abordó la problemática ambiental en todas sus aristas.

La diputada Agustina Donnet, presidente del Bloque Igualdad en la Legislatura provincial sostuvo durante el encuentro: "La política tradicional no dio respuesta a las necesidades de la gente. Creemos en el protagonismo de la juventud para un país mejor, entendiendo la realidad y no en un slogan vacío de los mismos de siempre. Seguiremos construyendo con el respaldo que nos brinda la coherencia y trayectoria de Rubén Giustiniani".

En tanto, el diputado Rubén Giustiniani remarcó que "la juventud que trabaja y la juventud que estudia con su movilización y participación está forzando el cambio de un sistema injusto y desigual, marcando el camino de respeto al medio ambiente, a la individualidad creativa, al derecho a la educación y a la salud. Esa juventud interpela al cambio de un mundo cada día más desigual por un futuro más vivible. En tiempos donde el poder muestra su decrepitud y sus privilegios que tanto lo alejan de la gente".

En el mismo sentido, quienes debatieron en el campamento marcaron la necesidad de seguir construyendo esta nueva alternativa política "con una amplia convocatoria ciudadana en la cual la juventud tiene un rol protagónico y fundamental". Además, "es justamente la participación juvenil un elemento clave de transformación de la política. Son los jóvenes que irrumpen en la escena en los últimos tiempos quienes abren las discusiones y transforman la agenda política".

En el intercambio, Quique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas se mostró muy entusiasmado en cómo las nuevas generaciones se encuentran muy comprometidas, con otras miradas y compromisos que vinculan la justicia ambiental con la justicia social y dijo: "Nuestro querido amigo Rubén Giustiniani trabaja desde hace tiempo en temáticas ambientales, lo hacía con Pino Solanas entre otros; y aprendimos mucho caminando juntos. En Santa Fe es fundamental seguir comprometiéndose dado la realidad de los humedales. Hay que tratar de encontrarle una vuelta y cambiar de verdad estos desaguisados que conforman el cambio climático, la ausencia de falta de políticas locales, el avance de los agronegocios y la ruptura de los ecosistemas".

Finalmente, Agustina Donnet, agregó que "los jóvenes tenemos el deber histórico en este momento de defender y fortalecer la democracia y de continuar abriendo las puertas a quienes aún hoy no llegan a la política o no se sienten representados por ella. Desde Igualdad reivindicamos la participación como motor transformador".

El Campamento de la Juventud de Igualdad se llevó a cabo en la localidad de Sauce Viejo.







2 archivos adjuntos



Marilu Colautti <[email protected]>

lun, 21 feb, 18:01 (hace 15 horas)

para Igualdad



Muchas gracias. Lo publicaré el miércoles porque ya pasé las páginas para mañana.



Saludos cordiales



Marilú