La grúa humana

Cuando uno juzga un tema controversial en el deporte, sabiendo de antemano su potencial valor empírico y pragmático de él, estaría desvirtuando la situación o dándole mucho valor a un solo basamento, o un peor enfoque, atendiendo un aspecto como único y dogmático, y por esta medida dejar de ver otras maneras o formas, tanto de interpretación como de puesta en escena.

Enfoquémonos en el levantamiento de pesos libres.

Si presentamos a la técnica como dogma otorgamos poco rédito a las mañas y sus destrezas y habilidades personales. Partamos de una base: “la técnica es presentada como regla a seguir, como norma hacia lo correcto, tanto para hacerlo bien como para no hacernos mal”.

Después es sencillo implementarla como base, pero ponderar aún más la postura como inicio y lo primordial, el eje de la misma. Todo tiene su motricidad por más mecánico que lo hagamos. Todo tiene su ritmo por más diferencia que haya en la morfología del individuo. Pero ella es participe de la biomecánica a implementar y, del eje postural que más convenga, atendiendo SIEMPRE los implementos adquiridos como agilidad en el ritmo o habilidad en las mañas para representar el mejor resultado para tal o cual objetivo.

Todo lo físico viene emparentado con la física. Todo es ángulo, eje, fuerza, tipos de fuerza y biomecánica para un concilio físico y biológico. Ya sé, es difícil de entender, por eso debemos interpretar.

Si la barra es larga es para equilibrar el peso lastre que lleva a cuesta. Si los discos son de bajo peso y muchos en una mancuerna es para no acortar recorrido y manejarlo mejor. Si la barra es corta es debido a qué debe hacerse con ella, o sea, trabajos mono articulares muy precisos.

¿Ahora comprueban donde se encuentra la física también? Tu cuerpo es una máquina en todo sentido. En este caso particular, sería una grúa. Acá dejamos las poleas que dividen o las palancas que hacen de tu fuerza una ayuda. Esto es la fuerza tuya.

Es imperioso tener maña para despegar el peso del piso, por dar un ejemplo. Si tu eje no es el adecuado no lo vas a levantar o rompes la grúa, y si la postura es inapropiada estás perdiendo sacarle jugo a la habilidad para concretar de ella una destreza.

Técnicamente puede lucir bonito. Si no hay peso en el levantamiento es casi absurdo. La técnica es la escuela. El desarrollo está en pasar de grado y llegar a la universidad. Eje, postura, biomecánica y el arte empírico de saber cómo enseñarles para sacar el mejor provecho.

Hasta la próxima.