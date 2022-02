Licenciatura en Educación: anuncian apertura de la modalidad a distancia

La Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf) dio a conocer una noticia de gran interés para la comunidad docente de Rafaela y la región: ahora, la Licenciatura en Educación incorpora la modalidad de cursado a distancia. Esto expande las posibilidades de comenzar este ciclo de complementación curricular a un importante número de docentes que, por razones laborales, de distancia o tiempo disponible, no pueden cursar de manera presencial.

La Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf) dio a conocer una noticia de gran interés para la comunidad docente de Rafaela y la región: ahora, la Licenciatura en Educación incorpora la modalidad de cursado a distancia. Esto expande las posibilidades de comenzar este ciclo de complementación curricular a un importante número de docentes que, por razones laborales, de distancia o tiempo disponible, no pueden cursar de manera presencial.

Además, esta Universidad Pública modificó las condiciones de ingreso para ampliar el alcance de esta propuesta a una mayor diversidad de perfiles docentes. Ahora, pueden acceder egresados y egresadas con título de Profesor o Profesora o especialidades en el campo de la Educación cuyos planes de estudios acrediten 2 años y medio de duración y una carga horaria mínima de 1800 horas reloj.

Las inscripciones están abiertas sólo para esta carrera y en la modalidad a distancia, desde el 21 de febrero hasta el 7 de marzo en www.unraf.edu.ar. La modalidad presencial permanece completamente vigente, aunque para ese formato las inscripciones cerraron el 11 de febrero. No obstante, quienes ya se inscribieron pueden optar por la nueva alternativa.

Este anuncio se da luego de que, en 2021, el Rector, Dr. Rubén Ascúa y la Vicerrectora, Mg. María Cecilia Gutiérrez, informaran un nuevo logro de gestión que consistió en la validación de su Sistema Institucional de Educación a Distancia (SIED) por parte de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) lo que permite incorporar propuestas formativas con esta modalidad. Esto amplía las posibilidades de expandir la oferta académica para así brindar nuevas alternativas de formación a estudiantes de la región y el país.

Así, esta Universidad Pública accedió a la posibilidad acelerar la respuesta a una demanda que la pandemia de COVID 19 puso como prioridad en la agenda: generar carreras de excelencia académica con esta opción pedagógica, que permitan acceder al derecho a la educación pública de calidad a quienes las demanden por diversos motivos relacionados al tiempo y al espacio de cursado.

Los resultados no se hicieron esperar y luego del aval de la CONEAU, la UNRaf lanzó sobre finales del año pasado, la primera propuesta completamente a distancia: la Licenciatura en Industrias Creativas que rápidamente se ubicó al tope de las propuestas formativas más demandadas en las inscripciones para comenzar en marzo.







Profundizar la formación académica para ampliar el horizonte profesional





La Licenciatura en Educación responde a una demanda histórica concreta de los actores del sistema educativo de la región de influencia de la UNRaf. Está orientado a fortalecer la formación docente como un aspecto clave para promover una educación de calidad que propicie una sociedad más justa.

Esta propuesta académica se propone ampliar y profundizar los trayectos formativos previos con nuevas herramientas conceptuales y metodológicas para favorecer intervenciones fundadas que consoliden el derecho social a la educación. Alienta la revisión crítica del campo profesional para perfeccionar las prácticas docentes. También aspira a que sus estudiantes puedan alcanzar una formación de grado universitario que posibilite la continuidad de estudios de posgrado.

La carrera fue puesta en marcha en 2017 bajo la dirección de la Dra. María Rosa Etchevers, con una importante convocatoria en cada año de inscripciones. En 2021 alcanzaron el título las dos primeras Licenciadas: Aldana Ghirardotti, de Estación Clucellas y Cyntia Aguilar, de la ciudad de Rafaela. Ambas estudiaron juntas y son profesoras egresadas del ISP Nº 2 "Joaquín V. González" y coincidieron en la importancia de esta propuesta formativa para la profundización de conocimientos y la ampliación de los horizontes académicos para los y las educadoras de Rafaela y la región.