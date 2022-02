Sanciones financieras de EE. UU. contra Rusia

BUENOS AIRES, 23 (NA). - El presidente estadounidense, Joe Biden, anunció ayer que promulgará un "primer tramo" de sanciones a Rusia, en respuesta al reconocimiento de Vladimir Putin a dos repúblicas prorrusas en el este de Ucrania y a su decisión de trasladar tropas a la región.

El mandatario sostuvo que Estados Unidos impondría sanciones a las instituciones financieras rusas, la deuda soberana y las élites del país y sus familiares.

"Participan en los juegos corruptos de las políticas del Kremlin y también deberían compartir el dolor", dijo Biden sobre las sanciones a las familias de élite de Rusia.

La Casa Blanca también compartió una foto de la reunión de ayer de Biden con Dmytro Kuleba, el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, sobre la necesidad de proteger la soberanía ucraniana.

Desde la Casa Blanca ya habían comenzado a referirse al despliegue de tropas rusas en Ucrania como una "invasión", en tanto que la palabra del primer mandatario estadounidense, Joe Biden, no hizo más que corroborarlo.

El último domingo, el presidente estadounidense ya había convocado a una reunión de su Consejo de Seguridad Nacional para abordar la situación.

La tensión entre ambos países europeos mantiene en vilo al mundo entero, ante la posibilidad de una invasión por parte de los rusos.

A pesar de las sospechas, en Rusia aseguran que se mantienen abiertos a la vía diplomática, pero que si Ucrania llega a romper las relaciones "agravará la situación".

El portavoz del Kremlin habló al respecto y subrayó que "sería una decisión lamentable que solo agravaría las cosas", mientras que afirmó que aún no planean desplegar tropas en las zonas de Donetsk y Lugansk, que fueron reconocidas por Vladimir Putin como "repúblicas independientes".

Ambas ciudades pertenecen a la región de Donbás, en el este ucraniano, un territorio fue tomado hace ocho años por separatistas prorrusos.

En los últimos días, Estados Unidos también había advertido a la ONU que una invasión de Rusia a Ucrania, a la cual definieron como "inminente", podría arrastrar abusos de derechos humanos como secuestros y torturas.

El fuerte enfrentamiento entre Rusia y Ucrania existe desde el año 2014, cuando se realizó la anexión de Crimea.

Según datos de la Organización de las Naciones Unidas, el conflicto ya dejó un saldo de más de 14.000 muertos desde su inicio.

Mientras tanto, Wang Yi, el consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de China, sostuvo ayer una conversación telefónica con Antony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, sobre el conflicto en el territorio de Ucrania y el asunto nuclear de la península de Corea.

Blinken informó a Wang sobre "los puntos de vista y la posición de los Estados Unidos sobre la situación en Ucrania", en tanto que el canciller chino aseguró que su país "está preocupado por el desarrollo del tema de Ucrania" y que la posición de su gobierno sobre el mismo "ha sido consistente".

"Se deben respetar las preocupaciones legítimas de seguridad de cualquier país y se deben defender los propósitos y principios de la Carta de la ONU", dijo Wang.

Al reconocer que la situación en Ucrania está empeorando, Wang dijo que China "reclama una vez más a todas las partes a actuar con moderación, reconocer la importancia de implementar el principio de seguridad indivisible, reducir la escalada de la situación y resolver las diferencias a través del diálogo y la negociación".

Blinken también actualizó a Wang sobre las relaciones entre los Estados Unidos y la República Popular Democrática de Corea (RPDC).

Wang dijo que "el problema entre los Estados Unidos y la RPDC está en el centro del asunto nuclear de la península de Corea" y señaló que "la parte estadounidense le debe dar importancia a las preocupaciones legítimas y razonables de la RPDC y tomar medidas sustanciales".

"China está a favor de las conversaciones directas entre los Estados Unidos y la RPDC y como siempre desempeñará un papel constructivo en la promoción de la resolución del problema nuclear de la península de Corea", concluyó Wang.

Por otro lado, Zhang Jun, el representante permanente de China ante las Naciones Unidas, solicitó a todas las partes involucradas "soluciones razonables" para la cuestión de Ucrania.

Sin embargo, lo que debería interpretarse como "un gesto pacifista", no impidió una severa advertencia hacia Australia para que deje "de causar provocaciones contra el país" asiático.

"Damos la bienvenida y alentamos cualquier esfuerzo para poder encontrar una solución diplomática e instamos a las partes involucradas a continuar con el diálogo y las consultas, buscando soluciones razonables para abordar las preocupaciones de cada uno sobre la base de la igualdad", dijo Zhang.

"China ha estado prestando mucha atención a los últimos acontecimientos sobre la situación en Ucrania. Hemos manifestado en su totalidad nuestra posición durante las dos reuniones anteriores del Consejo de Seguridad", agregó.

Finalmente, sostuvo que "todas las partes interesadas deben hacer un ejercicio de contención y evitar cualquier acción que pudiera alimentar las tensiones".