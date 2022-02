La baja de Ómicron

La ola por la explosiva variante Ómicron del coronavirus sigue bajando en la Argentina: los casos de personas con diagnóstico confirmado de Covid-19 se redujeron el 67% durante las últimas dos semanas.Pero el descenso se produce con diferentes ritmos. Entre las 24 jurisdicciones que conforman el país, hay 23 que están registrando una sensible baja en los casos confirmado, pero una sola, la provincia de La Rioja, registró un aumento del 11% y tiene su explicación.Entre las jurisdicciones que van reportando reducción de casos, ya se observan diferentes velocidades en las bajadas de las curvas. A nivel nacional, la ola por la variante de preocupación Ómicron, que había sido detectada en noviembre en África, fue la que produjo el crecimiento de casos más pronunciado desde el inicio oficial de la pandemia en la Argentina en marzo de 2020.En tan solo cuatro semanas, los casos confirmados de Covid-19 aumentaron un 836% en el país. Fue entre el 21 de diciembre y el 11 de enero pasado, cuando se llegó a un valor máximo de 114.018 casos diarios como promedio semanal.En esas semanas, como también pasó en otros países del hemisferio Norte, los centros de testeos en grandes ciudades se desbordaron, en tanto las autoridades sanitarias cambiaron los criterios para diagnosticar la infección (se tuvo más en cuenta el nexo epidemiológico de cada persona con otro caso confirmado con el coronavirus) y las pautas de aislamiento de los contactos estrechos (para reducir el ausentismo laboral), al tiempo que se habilitó la venta de los autotesteos en farmacias.En cambio, durante las últimas cinco semanas los casos de personas con Covid-19 están en retroceso. Desde la segunda quincena de enero hasta esta semana, los casos bajaron el 89%. Pero nadie debería suponer que la pandemia ya terminó en la Argentina porque la circulación comunitaria del coronavirus aún sigue siendo sostenida.En enero, las 24 jurisdicciones del país estaban en riesgo epidemiológico alto por la incidencia de casos reportados. En cambio, esta semana existen solo dos provincias (Salta y Santiago del Estero) que están en riesgo bajo.Otras 10 provincias se encuentran en riesgo medio, mientras que en otras 12 jurisdicciones el nivel es alto por la cantidad de casos que se reportan aunque estén en descenso: son la ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Tierra del Fuego, La Pampa, Santa Fe, Corrientes, Formosa, Misiones, Tucumán, Catamarca y La Rioja.Con la provincia de La Rioja se da una situación particular. Es la única que en las últimas semanas reportó un aumento de contagios según el sistema de datos abiertos del Ministerio de Salud. Si se miran los reportes de casos de Covid-19 durante la ola por Ómicron por la fecha de subida de carga de los datos en el sistema, la curva fue diferente al resto del país.En la primera semana de diciembre se registraron 260 casos semanales en esa provincia y desde entonces están en subida según la fecha de carga de datos, mientras que para el 15 de febrero se reportaron 445.Sin embargo, si se analizan los casos por la fecha de inicio de los síntomas en cada persona afectada, la curva empezó a crecer el 30 de diciembre hasta un pico de 1.150 casos semanales para la mitad de enero, para continuar luego en descenso y ser actualmente de menos de 50.Aún no es un momento para relajarse con los cuidados de prevención. Además de la vacunación, que es fundamental, también deberán tenerse en cuenta, entre otros aspectos, el distanciamiento, el uso del barbijo y la ventilación cruzada y permanente en lugares cerrados. Ya más del 79% de la población general tiene el esquema primario de dos dosis y más del 35% accedió a una tercera dosis, según el último informe del Ministerio de Salud de la Nación.