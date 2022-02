La sinceridad de Bielsa

El entrenador argentino Marcelo Bielsa se refirió ayer a la compleja situación del Leeds de Inglaterra y resaltó la "paciencia" de la hinchada, a la que calificó como "un reconocimiento a lo que el equipo intenta conseguir aunque no lo logre".

"El público tiene más paciencia que la que merezco. Es un reconocimiento a lo que el equipo intenta conseguir aunque no lo logre, a lo que merece conseguir y el esfuerzo que hace en lograrlo. La actitud del público es un ejemplo, son ellos quienes más creen en nuestras posibilidades", manifestó Bielsa en conferencia de prensa.



BURGOS EN GRECIA

El ex ayudante de campo de Diego Simeone, Germán "Mono" Burgos, fue presentado ayer como nuevo entrenador del Aris Salónica de Grecia, luego de su breve paso por Newell´s, donde no lo acompañaron los resultados.

Burgos firmó contrato con el club griego por dos años y medio y tendrá en el plantel a sus compatriotas Facundo Bertoglio (ex Colón y Aldosivi), Mateo García (ex Instituto) y Daniel Mancini (ex Newell s). "Arranca una nueva aventura en el Aris Salónica. Hoy firmé contrato hasta 2024", compartió el ex arquero en su cuenta oficial de la red social Instagram.

Quien fue ayudante de Diego Simeone en el Atlético de Madrid de España dirigió apenas 14 partidos al conjunto rosarino, con el que ganó cuatro, empató seis y perdió otros cuatro, uno de ellos el clásico ante Rosario Central por 3-0.