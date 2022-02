Se presentó el “Plan Nacional de Lectura”

Durante la mañana de ayer, se llevó a cabo en el cine Belgrano de nuestra ciudad, la presentación del Plan Nacional de Lectura "De orilla a orilla por la piel de las palabras", que contó con la presencia del secretario de Educación Dr. Víctor Debloc, la coordinadora del Plan Nacional de Lectura de la Nación, Natalia Porta López, el delegado de la Regional III, Gerardo Cardoni, la coordinadora Provincial del Plan Nacional de Lectura Santa Fe, Adriana Alvira. Además asistieron la directora Provincial de Equidad y Derechos, Vanina Flessia y la secretaria de Educación de la Municipalidad, Mariana Andereggen.

El Plan Nacional de Lectura tiene como objetivo general promover de un modo estable y gradual el interés por la lectura, apoyando a las bibliotecas populares para extender el deseo y la disposición de leer de la población en general.

Respecto a la importancia de lo expuesto, Debloc señaló que “esta es una estrategia pública del Ministerio de Educación de la Nación que empezó en el 2020 y el año pasado pudimos realizar más actividades online, muy pocas presenciales; donde hicimos presentaciones en algunas otras regiones de la provincia de Santa Fe y decidimos empezar el 2022 con la Región III que muy amablemente nos ha recibido. Se trata de mostrar todo lo que ofrece el Plan Nacional de Lectura respecto a libros que llegan a las escuelas, así como producir las mediaciones para desarrollarlas con los alumnos y garantizar desde un Estado que quiere estar cerca de los alumnos, de los estudiantes, de los profesores, de los maestros, de los directores, de los supervisores, de los bibliotecarios, el derecho a leer; el derecho a leer por leer, el derecho a leer por placer”.

“La lectura siempre tiene que ver también con la enseñanza, con los aprendizajes, pero también hay una parte de la lectura que tiene que ver con eso de poder volar, interpretar, transportarse; que el autor, que la historia, que los personajes nos lleven hacia otro lugar y nos produzcan viajes inesperados, sorpresas, descubrimientos, asombros, un desarrollo de la sensibilidad y un trabajo con las propuestas estéticas, lúdicas. El Plan Nacional de Lectura, en este sentido es una gran herramienta y una gran promesa para también poder vincular a los alumnos con los saberes escolares; en esta línea estamos trabajando”, resaltó el secretario de Educación de Santa Fe.



“ESTA CIUDAD NUNCA PERDIÓ LA FE…”

“Creo que esta ciudad nunca perdió la fe en que los chicos, las chicas, los jóvenes, pueden leer lo mejor, lo mejor de la literatura universal, de la literatura nacional y de la literatura que se produce acá que es muy hermosa también, poner todo eso en diálogo. El Plan Nacional de Lectura para mí es esa oportunidad de socializar lo que a mí me dio esta ciudad cuando era chica, que nos dio a nosotros como chicos que crecimos acá y es esta ciudad que ofrece mucho de todo eso y que tenemos todo tan naturalizado; al menos cuando yo salí de Rafaela me di cuenta que no era tan común en el resto del país y no solo eso, sino también sostenernos en esa tradición de Argentina como sociedad de lectores, como sociedad que es capaz de pensarse a sí misma, incluso en las circunstancias más complicadas”, reflexionó Natalia Porta López.

La coordinadora nacional de esta propuesta, contó que “en este momento el Ministerio de Educación de la Nación está lanzando varias iniciativas que tienen que ver con la lectura: lo de este Plan se enriquece con una línea que se llama “Libros para aprender”, que tiene que ver justamente con los momentos de la enseñanza de la lengua y la literatura, de la intensificación de la enseñanza; eso siempre en articulación con modos de leer en los cuales la lectura sea una invitación no reglada, que tenga que ver con el placer, con la oferta cultural. Estamos superando un tiempo tremendo, la lectura cumplió un rol. Hoy veíamos la cantidad de pantallas en las que compartimos lecturas con chicos, con docentes de toda la provincia a través del equipo provincial; ahora es el momento de ponernos en marcha, recuperar esa materialidad. La lectura sucede en el cuerpo y tiene que ver con el abrazo cuando somos chicos, tiene que ver con el con el acunar, con el acompañar muy físicamente y vamos a recuperar esa parte”, indicó.

“ES UN GRAN IMPULSO”

Por su parte, el delegado de la Región III de Educación, Gerardo Cardoni, manifestó: “Fue una propuesta del secretario de Educación que nosotros aceptamos muy contentos, muy orgullosos, porque es un programa que se viene trabajando desde el 2020-21, pero poder tener un encuentro cara a cara en el territorio, con los equipos directivos, supervisores, docentes, es muy importante para que ese programa, esos libros cobren otra trascendencia, relevancia. Poder trabajar con quienes va a ser mediadores de esos libros y los estudiantes que los van a estar recibiendo, es fundamental. Para nosotros, es un gran impulso y un reconocimiento al trabajo que venimos desarrollando”.



PARA RECUADRO



“Apostamos a tener

escuelas seguras”



Lo precisó el secretario de Educación, Víctor Debloc en su visita a Rafaela, donde afirmó que “la sociedad santafesina y el gobierno de la provincia de Santa Fe, esperan en función de varias razones que este año se de una presencialidad cuidada, segura, continua y el gran reaseguro de eso es la vacunación masiva que hay en la provincia. Creo que la decisión del gobernador Omar Perotti, de empezar el año pasado la vacunación con los docentes, asistentes escolares y que hoy estemos en un 96% con las dos dosis y el refuerzo, y un porcentaje parecido tenemos con dos dosis en los alumnos –que superan el 80%-, es como dije el gran reaseguro de la presencialidad plena”.

Por otro lado, el funcionario expresó su parecer respecto a la paritaria docente y dijo: “La paritaria nacional ha definido un porcentaje progresivo y acumulativo en cuatro tramos que llevan a un 45,5% de aumento, teniendo esta relación de que el salario tiene que estar un poquito más arriba que la inflación, es el criterio ordenador para la propuesta presentada por la provincia de Santa Fe, Avanzaremos con diálogo y aspiramos a que eso nos permita prontamente empezar con las clases y el trabajo progresivo de los comedores escolares”.

“Los comedores escolares y las cocinas a medida que estén listas, comienzan la próxima semana o la tercer semana de marzo, ya que generalmente está previsto que los 15 días posteriores al inicio de clases, son los tiempos de adecuación para que esté todo funcionando”, finalizó Debloc.